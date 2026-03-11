OIL.WTI -  Rút râu tăng mạnh, liệu phe bán đã bỏ cuộc?

Biểu đồ OIL.WTI, khung thời gian H1:

Sự bất định cao trên thị trường dầu mỏ là những gì chúng ta được chứng kiến trong giai đoạn gần đây. Giá dầu vẫn phụ thuộc vào các diễn biến tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đang phần nào đó hạ nhiệt, khi thị trường kỳ vọng xung đột tại khu vực này sẽ sớm kết thúc. Dù vậy, khi chưa có những kết quả rõ ràng về tình hình địa chính trị, yếu tố này vẫn là một rủi ro tiềm ẩn có thể kích hoạt biến động mạnh đối với giá dầu bất cứ lúc nào.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, giá dầu đã trải qua một nhịp giảm mạnh trong phiên tối qua, kéo giá lùi về khu vực 77 USD/thùng. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng xuất hiện và đẩy giá bật tăng trở lại, hình thành một cây nến với râu dưới dài - tín hiệu cho thấy lực cầu vẫn đang hoạt động tích cực tại các vùng giá tiềm năng. Điều này phản ánh sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán trong bối cảnh thị trường chưa xác định được hướng đi rõ ràng. Nếu nhịp tăng ngày hôm nay tiếp tục đẩy giá kiểm tra lại vùng đỉnh quanh 91,2 USD/thùng thêm một lần nữa, khả năng cao vùng kháng cự này sẽ bị phá vỡ, mở đường cho đà tăng hướng tới các mốc kháng cự tiếp theo, trước mắt là khu vực 94 USD/thùng.

Nguồn: xStation5