Oil.WTI tăng 0.9%

Thay đổi tồn kho dầu thô: +3,39 triệu thùng (Dự báo: -2,2 triệu; Trước đó: -3,8 triệu)

Tồn kho xăng: +8,997 triệu thùng (Dự báo: +4,1 triệu; Trước đó: +7,7 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất: -0,029 triệu thùng (Dự báo: -0,2 triệu; Trước đó: +5,59 triệu)

Chúng ta đang quan sát một diễn biến khá đáng chú ý liên quan đến tồn kho. Lượng tồn kho xăng tiếp tục ghi nhận mức tăng rất mạnh, nhiều khả năng gắn liền với công suất hoạt động cao của các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản ánh nhu cầu tiêu thụ còn hạn chế, trong bối cảnh tồn kho các sản phẩm chưng cất - thường được sử dụng cho mục đích sưởi ấm - chỉ giảm nhẹ.

Đáng lưu ý, giá dầu thô đang tăng do những bất ổn xoay quanh Iran. Mặc dù bản thân Iran không phải là nhân tố chi phối lớn trên thị trường dầu toàn cầu, nhưng các hành động của nước này về mặt lý thuyết có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực then chốt này trong ngắn hoặc trung hạn. Hơn nữa, thị trường trong lịch sử thường phản ứng rất tiêu cực trước các điểm nóng tại Vịnh Ba Tư, khiến việc giá dầu tăng trở thành phản ứng mang tính “chuẩn mực”.

Theo kinh nghiệm lịch sử, những đợt tăng giá như vậy thường chỉ kéo dài tối đa khoảng hai tuần trước khi hạ nhiệt, miễn là không có sự leo thang căng thẳng tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn khó đánh giá liệu chúng ta đã chứng kiến đỉnh của làn sóng căng thẳng này hay chưa, hay rủi ro vẫn còn ở phía trước (ví dụ như khả năng Mỹ can thiệp vào Iran).