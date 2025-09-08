OPEC+ sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 10 🛢️

OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10, bắt đầu nới lỏng dần phần cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày vốn dự kiến duy trì đến năm 2026. Tuy vậy, khoảng 2 triệu thùng/ngày cắt giảm khác vẫn giữ nguyên.

Từ tháng 4 đến tháng 9, nhóm này đã nâng hạn ngạch thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, cho thấy họ đang chuyển hướng từ việc giữ giá sang giành lại thị phần. Tám nước lớn trong OPEC+ (Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman) sẽ họp tiếp vào ngày 5/10 để bàn chính sách cho tháng 11.

Trong thời gian tới, nguồn cung nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng. Trước cả cuộc họp, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo thị trường có thể dư thừa khoảng 3 triệu thùng/ngày từ tháng 10/2025 đến hết năm 2026. Ngoài ra, nguồn cung tăng từ Mỹ, Canada và Argentina cũng làm nguy cơ dư cung trong quý 4 và quý 1 cao hơn. Trong số này, Ả Rập Xê Út là nước có khả năng tăng sản lượng mạnh nhất.

Giá dầu phản ứng không quá mạnh. Trước cuộc họp, giá dầu đã giảm vì lo ngại dư cung và số liệu tồn kho Mỹ bất ngờ tăng. Dầu WTI từng rơi xuống 61,50 USD/thùng hôm thứ Sáu. Nhưng đến hôm nay, giá đã phục hồi, tăng 1,40% lên 62,85 USD/thùng.