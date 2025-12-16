Thị trường nổi bật: Bitcoin (16.12.2025)

Trong tuần qua, Bitcoin đã mất hơn 7% giá trị và một lần nữa tiến sát vùng bán tháo thấp đã thấy vào cuối tháng 11. Sự sụt giảm này trùng với tin tức rằng Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã hoãn công việc về dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử được chờ đợi từ lâu, đẩy tất cả các phiên điều trần sang đầu năm 2026. Ủy ban đã không thể hoàn tất thỏa thuận lưỡng đảng trước cuối năm. Văn phòng Chủ tịch Tim Scott nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với các nghị sĩ Dân chủ vẫn đang tiếp diễn, nhưng các vấn đề liên quan đến ổn định tài chính, tính toàn vẹn của thị trường và các quy định về đạo đức vẫn đang làm chậm tiến độ.

Dự luật nhằm làm rõ cách giám sát tài sản kỹ thuật số sẽ được phân chia giữa SEC và CFTC - đặc biệt là trao vai trò dẫn đầu trong việc quản lý thị trường crypto giao ngay cho CFTC. Tuy nhiên, cả hai ủy ban liên quan vẫn phải thông qua phiên bản của riêng họ trước khi một khung pháp lý thống nhất có thể được phát triển. Hiện chưa có mốc thời gian rõ ràng khi nào các quy định này có thể được ban hành. Hơn nữa, năm 2026 bắt đầu với lịch trình Quốc hội dày đặc, các nhà lập pháp cũng phải tập trung lại vào việc cấp ngân sách cho chính phủ, và sau đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tâm lý trên thị trường tiền điện tử gần đây rất yếu. Bitcoin giảm giá giữa bối cảnh bất định pháp lý kéo dài và sự rút lui chung khỏi các tài sản rủi ro. Mặc dù việc trì hoãn dự luật không phải là yếu tố duy nhất khiến thị trường đi xuống, nhưng nó càng củng cố thái độ thận trọng của các nhà đầu tư.