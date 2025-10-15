OpenAI công bố kế hoạch đầu tư đầy tham vọng trị giá 1000 tỷ USD.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

Sự hợp tác với các tập đoàn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle mang lại lợi ích đáng kể cho cả OpenAI lẫn các đối tác, đồng thời củng cố vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI dự kiến sẽ đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào hạ tầng và dịch vụ AI trong vòng 5 năm tới, với sự hậu thuẫn từ các đối tác công nghệ hàng đầu.

OpenAI vừa công bố một chiến lược đầu tư đầy tham vọng trong 5 năm tới, với kế hoạch chi tiêu vượt mốc 1 nghìn tỷ USD. Sáng kiến này nhằm phát triển hạ tầng tính toán tiên tiến và mở rộng danh mục các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Để tài trợ cho kế hoạch khổng lồ này, OpenAI dự kiến sẽ xây dựng thêm các nguồn doanh thu mới, bao gồm: mở rộng dịch vụ cho doanh nghiệp và các tổ chức công, phát triển công cụ AI hỗ trợ thương mại điện tử, cũng như tạo ra các tác nhân AI tự động và công nghệ tạo video bằng AI. Các quan hệ đối tác chiến lược với những tập đoàn công nghệ lớn như AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle đóng vai trò then chốt trong chiến lược này. Đáng chú ý, OpenAI đã ký nhiều thỏa thuận lớn, bao gồm hợp đồng với Broadcom để cung cấp 10 GW năng lực tính toán, và một thỏa thuận trị giá 300 tỷ USD với Oracle để phát triển trung tâm dữ liệu.

Một phần quan trọng của kế hoạch là dự án “Project Stargate” — mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu được thiết kế nhằm cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào công nghệ AI tiên tiến và thúc đẩy quá trình dân chủ hóa AI trên phạm vi toàn cầu.

Dù chi phí rất cao, OpenAI kỳ vọng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, dự báo đạt tới 13 tỷ USD mỗi năm, trong đó phần lớn đến từ dịch vụ thuê bao ChatGPT. Công ty cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng người dùng trả phí và mở rộng sang các thị trường mới nổi.

Đáng chú ý, các mối quan hệ hợp tác này mang lại lợi ích song phương. AMD, NVIDIA, Broadcom và Oracle đều được hưởng lợi lớn thông qua hợp đồng cung cấp phần cứng, dịch vụ và phát triển hạ tầng gắn liền với nhu cầu AI. Các liên minh này đang củng cố vị thế cho cả hai phía, đồng thời thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng trong toàn ngành công nghệ.

Các chuyên gia nhận định rằng mặc dù kế hoạch này đầy tham vọng và có thể tái định hình toàn cảnh AI, nhưng nó cũng đối mặt với nhiều thách thức — bao gồm áp lực tài chính khổng lồ, sự phụ thuộc vào đối tác chiến lược, cũng như nguy cơ bị giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

Nếu thành công, lộ trình 5 năm này có thể đưa OpenAI trở thành một trong những thế lực thống trị của ngành AI, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của các công nghệ hứa hẹn sẽ định hình lại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu.