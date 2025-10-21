OpenAI đe dọa sự thống trị của Google, cổ phiếu Alphabet sụt giảm

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ rủi ro này, nhưng những tin tức tiếp theo có thể làm tăng áp lực lên cổ phiếu Google.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Trình duyệt mới này có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của Alphabet, vốn dựa trên tìm kiếm và quảng cáo.

Cổ phiếu của Google đang giảm sau các báo cáo cho biết OpenAI có thể sớm công bố một trình duyệt web mới được trang bị trí tuệ nhân tạo. Nhà đầu tư lo ngại rằng sản phẩm mới này có thể đe dọa vị thế thống trị thị trường của Google Chrome.

Việc OpenAI ra mắt trình duyệt không chỉ là một sản phẩm mới; đây có thể là một bước ngoặt tiềm năng, thách thức nền tảng của gã khổng lồ công nghệ Google. Trong nhiều năm, Alphabet chủ yếu được biết đến với dịch vụ tìm kiếm trên Internet, mang lại doanh thu quảng cáo khổng lồ. Mặc dù hiện tại chỉ là các suy đoán và tin đồn, nhưng thông tin về trình duyệt AI mới của OpenAI đã tạo ra sức nóng trên thị trường.

Nguồn: xStation5

Nếu OpenAI thực sự cung cấp cho người dùng một cách tiếp cận hoàn toàn mới, thông minh để duyệt web và tìm kiếm thông tin — cung cấp các câu trả lời trực tiếp, cá nhân hóa thay vì các liên kết truyền thống — điều này có thể tạo ra mối đe dọa thực sự đối với Google. Vị thế thống trị của Chrome và mô hình kinh doanh của Alphabet có thể bị ảnh hưởng, làm thay đổi cân bằng quyền lực trên thị trường công nghệ, rời xa gã khổng lồ Silicon Valley.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cổ phiếu Google đã tăng mạnh từ đầu năm, vượt trội so với các chỉ số chuẩn như S&P 500 và Nasdaq. Thị trường vẫn chưa hoàn toàn phản ánh kịch bản OpenAI ra mắt trình duyệt AI mới. Nếu các tin đồn tiếp tục hoặc OpenAI cung cấp thông tin chính thức, áp lực lên giá cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này có thể tăng, dẫn đến khả năng giảm giá tiếp theo.

Đây có thể là thời điểm tương lai của tìm kiếm và duyệt web trực tuyến sẽ thay đổi đáng kể, và OpenAI có thể trở thành người chơi mới định hình những quy tắc của cuộc chơi.