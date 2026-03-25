OpenAI đóng cửa “Sora” - Điều này có ý nghĩa gì với thị trường?

OpenAI, một trong những đại diện và biểu tượng hàng đầu của cuộc cách mạng AI, đã đưa mô hình tạo video của mình, Sora, đến công chúng khoảng sáu tháng trước. Mô hình này, như nhiều người có thể nghĩ, thực sự là bước đột phá: ngay cả những người quan sát kỹ lưỡng cũng thường bị “lừa” bởi các nội dung mà nó tạo ra. Nhiều người xem đây là khởi đầu của một giai đoạn khó khăn, nếu không muốn nói là sự kết thúc, đối với điện ảnh “truyền thống” và nhiều ngành công nghiệp truyền thông. Tuy nhiên, hôm qua, OpenAI thông báo rằng thời kỳ ứng dụng phổ biến của Sora đã kết thúc. Điều gì đã sai, và ai có thể hưởng lợi từ điều này?

Chi tiết và những lý do chính xác, thực sự đằng sau quyết định của OpenAI vẫn chưa được biết. Quan điểm phổ biến trong giới báo chí và nhiều nhà phân tích trong ngành LLM dường như cho rằng mô hình này đơn giản là quá kém sinh lời và/hoặc không đủ hiệu quả, và công ty đang ở một giai đoạn mà nguồn lực tính toán và tài chính/nhân lực cần được tập trung vào những nơi khác nhiều hơn.

Các nguồn lực tài chính liên quan dường như cũng đang ngày càng bị hạn chế. OpenAI là một công ty tư nhân, vì vậy việc phân tích tài chính một cách đáng tin cậy là không khả thi; tuy nhiên, Reuters báo cáo rằng công ty đang đề nghị các công ty tín dụng tư nhân mức lợi tức vốn 17,5%. Mức lợi tức cao như vậy gợi ý rằng công ty hiện có thể gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc thu hút vốn, điều mà đáng nhớ là công ty vẫn đang “đốt tiền” với tốc độ báo động.

Việc ngừng hoạt động Sora rõ ràng là tín hiệu cảnh báo cho các công ty tập trung vào AI, nhưng ai có thể hưởng lợi từ sự thay đổi tâm lý này? Đó có thể là những công ty bị “trừng phạt” về định giá nhiều nhất bởi một cuộc cách mạng chưa thực sự đến, hoặc những công ty có khả năng nhận ra những điểm yếu của công nghệ. Nếu người tiêu dùng quay lưng với Video AI, những người hưởng lợi lớn nhất có thể là các tập đoàn truyền thống lớn, những người vốn có nhiều rủi ro nhất. Ví dụ điển hình ở đây là Disney, Netflix, và Paramount.

DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1)

Các công ty truyền thông đã trải qua những đợt bán tháo đáng kể giữa nỗi lo về AI và chất lượng chiến lược dài hạn của họ. Sau những mức giảm từ đỉnh gần đây trong phạm vi hai chữ số, việc trở lại giới hạn trên của phạm vi tích lũy có thể là khả thi. Nguồn: xStation5.

Disney, với tư cách là một tập đoàn toàn cầu, không muốn mạo hiểm bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng, ngay cả khi công ty chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Disney đã ký thỏa thuận hợp tác với OpenAI, cấp cho công ty giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, việc ngừng Sora có nghĩa là OpenAI gián tiếp thừa nhận rằng sự hợp tác với Disney hóa ra không hiệu quả. Trường hợp của Disney cho thấy rằng ngay cả khi sở hữu một trong những tài sản quan trọng nhất của các nhà xuất bản truyền thống, tài sản trí tuệ được sở hữu hợp pháp, một sáng kiến video-AI vẫn có thể thất bại.

Điều này có thể hỗ trợ định giá của các công ty như Netflix hoặc Paramount. AI đã đe dọa mô hình “cao cấp” của các nền tảng streaming trên nhiều phương diện, nhưng việc Sora kết thúc có nghĩa là “hào doanh nghiệp” của các nhà phân phối và nhà sản xuất lớn vẫn không thể vượt qua đối với các kỹ sư và lập trình viên.