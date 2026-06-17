Oracle có đang đánh mất hợp đồng lớn? Thị trường phản ứng với sự lo ngại nhất định

Các thông tin lan truyền trên truyền thông cho rằng Microsoft có thể đã rút khỏi một thỏa thuận thuê năng lực trung tâm dữ liệu tiềm năng với Oracle, trị giá khoảng 3 tỷ USD, ở thời điểm hiện tại chủ yếu nên được xem là thông tin mang tính đầu cơ, chưa được xác nhận. Điều quan trọng là Oracle đã công khai phản bác một phần các thông tin này, chỉ ra những điểm không nhất quán và nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác điện toán đám mây với Microsoft vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Microsoft chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, khiến vẫn còn nhiều dư địa cho các cách diễn giải khác nhau và duy trì mức độ bất định cao xung quanh sự việc.

Thị trường phản ứng với câu chuyện, không chỉ với sự thật

Ngay cả khi chưa có xác nhận về việc hợp đồng bị hủy bỏ, việc xuất hiện những thông tin như vậy vẫn có ý nghĩa đối với thị trường, bởi chúng phù hợp với câu chuyện lớn hơn xoay quanh quá trình Oracle mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực AI và hạ tầng điện toán đám mây. Công ty hiện đang bước vào giai đoạn đầu tư rất mạnh vào các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, kéo theo chi tiêu vốn tăng đáng kể và áp lực ngày càng lớn lên bảng cân đối kế toán cũng như dòng tiền.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến sự ổn định của nhu cầu và tốc độ thương mại hóa cơ sở hạ tầng đang được mở rộng. Do đó, vấn đề không chỉ nằm ở một hợp đồng đơn lẻ, mà còn ở vai trò của nó trong bức tranh tổng thể, nơi Oracle vừa phải mở rộng năng lực tính toán, vừa phải đảm bảo nhu cầu đủ lớn và ổn định.

Tầm quan trọng của quy mô hợp đồng trong mô hình hiện tại của Oracle

Mặc dù hợp đồng được đề cập có giá trị khoảng 3 tỷ USD, đây không phải là con số nhỏ trong chiến lược hiện tại của Oracle. Thị trường hiện chủ yếu định giá công ty dựa trên kỳ vọng tăng trưởng của mảng hạ tầng đám mây, động lực mở rộng lượng hợp đồng tồn đọng (backlog), cũng như khả năng chuyển hóa backlog đó thành doanh thu.

Trong bối cảnh này, bất kỳ thông tin nào cho thấy khả năng trì hoãn, thay đổi phạm vi hoặc nguy cơ mất một khách hàng lớn đều có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về chất lượng dòng tiền trong tương lai, ngay cả khi chưa làm thay đổi triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Trên thực tế, những thông tin như vậy chủ yếu tác động thông qua tâm lý và kỳ vọng hơn là ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố cơ bản. Trong giai đoạn định giá Oracle chịu tác động mạnh từ câu chuyện tăng trưởng AI và hạ tầng, bất kỳ tín hiệu bất định nào trong danh mục hợp đồng cũng có thể bị thị trường khuếch đại.

Bối cảnh đầu tư rộng hơn và áp lực từ cường độ đầu tư vốn

Oracle hiện đang ở trong giai đoạn phát triển có cường độ đầu tư vốn rất cao, tích cực mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán nhằm củng cố vị thế cạnh tranh trước các hyperscaler như Microsoft, Amazon và Google. Mô hình kinh doanh này đòi hỏi các khoản đầu tư lớn, mang tính đón đầu, và cần được chứng minh hiệu quả trong thời gian tương đối ngắn thông qua tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ đám mây và AI.

Trong bối cảnh đó, tốc độ chuyển hóa các khoản đầu tư thành doanh thu thực tế cũng như sự ổn định của danh mục hợp đồng trở nên đặc biệt quan trọng. Thị trường ngày càng quan tâm không chỉ đến quy mô backlog mà còn đến chất lượng, độ bền và rủi ro trong quá trình thực hiện backlog. Chính vì vậy, ngay cả những thông tin chưa được xác nhận về các vấn đề liên quan đến các hợp đồng lớn cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn và khiến nhà đầu tư thận trọng hơn đối với cổ phiếu.

Những điểm cần lưu ý

Ở thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận rằng hợp đồng đã bị hủy bỏ hoặc thay đổi đáng kể, và cả Oracle lẫn Microsoft đều chưa đưa ra tuyên bố nào cho phép xem những thông tin này là sự thật. Tuy nhiên, việc câu chuyện này xuất hiện trên truyền thông vẫn có thể mang ý nghĩa đối với thị trường, bởi nó phù hợp với sự nhạy cảm ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với tốc độ thương mại hóa các khoản đầu tư khổng lồ của Oracle vào hạ tầng.

Do đó, ngay cả khi các thông tin này cuối cùng được chứng minh là bị phóng đại hoặc không chính xác, trong ngắn hạn chúng vẫn có thể góp phần làm gia tăng biến động giá cổ phiếu và củng cố quan điểm thận trọng hơn đối với câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Oracle.

Nguồn: xStation5