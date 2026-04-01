Oracle đang sa thải hàng nghìn nhân viên - AI đang thay thế các vị trí công việc 🤖

Oracle (ORCL.US), một trong những nhà cung cấp phần mềm lớn nhất thế giới, vừa triển khai một đợt sa thải nhân sự mới ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên. Tính đến tháng 5/2025, công ty có khoảng 162.000 nhân viên, và dù chưa có thông báo chính thức nào từ phía doanh nghiệp, bối cảnh phía sau quyết định này là khá rõ ràng.

Oracle đã và đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu có khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI), và những khoản chi đầu tư ngày càng lớn này buộc phải được tài trợ bằng một cách nào đó. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, đợt sa thải lần này có thể ảnh hưởng tới tới 30.000 nhân viên.

Tháng 9 năm ngoái, công ty đã công bố một hợp đồng với OpenAI trị giá hơn 300 tỷ USD, dẫn đến mức tăng đột biến của các nghĩa vụ hợp đồng chưa ghi nhận lên tới 359%, tương đương 455 tỷ USD. Ngay sau đó, Oracle cũng thông báo thay đổi ở cấp lãnh đạo cao nhất, bổ nhiệm hai đồng CEO mới là Mike Sicilia và Clay Magouyrk thay thế cựu CEO Safra Catz. Rõ ràng, công ty đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn, điều chỉnh mô hình hoạt động để thích nghi với thực tế mới, nơi AI được kỳ vọng sẽ đóng góp phần đáng kể vào doanh thu.

Tuy nhiên, nghịch lý của tình huống này lại rất đáng chú ý. Oracle sa thải nhân viên để tài trợ cho công nghệ đang dần thay thế chính những công việc đó. Đây không phải trường hợp cá biệt, mà là một phần của xu hướng rộng hơn trong ngành công nghệ, khi ngày càng nhiều tập đoàn đưa ra các quyết định chiến lược tương tự. Nhà đầu tư nhìn chung vẫn lạc quan về quá trình chuyển đổi này, thể hiện qua mức tăng gần 3% của cổ phiếu công ty trong phiên hôm nay.

Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường đang phản ánh rủi ro cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh và sự không chắc chắn về thời điểm các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn có thể chuyển hóa thành dòng tiền tự do trong tương lai. Chính yếu tố này đang khiến cổ phiếu Oracle duy trì xu hướng giảm hiện tại.

Cổ phiếu của công ty hiện đang kiểm tra ranh giới dưới của "vùng giá trị" (value zone), được xác định theo hồ sơ khối lượng (volume profile) hình thành từ đầu năm 2025. Xu hướng kỹ thuật hiện tại vẫn đang trong trạng thái giảm.