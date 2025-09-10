Oracle vọt hơn 30% sau khi công bố thu nhập 📈

Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo lại cho thấy lý do vì sao thị trường phản ứng đầy phấn khích. Sau Broadcom và Alphabet, thị trường đã đưa Oracle lên mức đỉnh lịch sử (ATH) mới. Đà tăng mạnh của các công ty công nghệ dường như vẫn chưa có điểm dừng.

Theo dự báo, EPS đạt mức 1,48 USD và doanh thu khoảng 15 tỷ USD. Tuy nhiên, các con số công bố lần lượt là 1,47 USD EPS và 14,9 tỷ USD doanh thu. Cần nhớ rằng thị trường đã tính đến yếu tố suy giảm — chủ yếu do tính mùa vụ — so với kết quả trước đó là 1,7 USD EPS và 15,9 tỷ USD doanh thu.

Vậy điều gì đã khiến thị trường phản ứng mạnh mẽ và đưa định giá của Oracle tăng vọt như vậy?

Mặc dù tổng doanh thu thấp hơn kỳ vọng, điều quan trọng đối với nhà đầu tư lại nằm ở cơ cấu doanh thu. Cụ thể:

Doanh thu từ IaaS (Cloud Infrastructure): tăng trưởng ấn tượng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ SaaS (Cloud Applications): tăng 11% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty còn công bố khối lượng đơn đặt hàng khổng lồ (RPO), đạt tới 455 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 359% so với năm trước.

Mức độ đảm bảo doanh thu khổng lồ này không chỉ củng cố định giá cao của công ty, mà còn hiện thực hóa những dự báo tăng trưởng lạc quan nhất.

Sự chú ý của cổ đông càng được củng cố khi Oracle nhắc đến dự án “Stargate” trị giá 500 tỷ USD, hợp tác với OpenAI. Đây chưa phải là tất cả – doanh thu từ mảng “Multi-Cloud” (hợp tác với AWS, Google Cloud và Azure) đã tăng gấp 15 lần so với năm trước. Điều này phản ánh một xu hướng thú vị trong ngành: các tập đoàn hàng đầu dường như đang chọn hợp tác thay vì cạnh tranh.

Công ty cũng gây bất ngờ tích cực khi công bố mức chi tiêu đầu tư tăng từ 25 tỷ lên 35 tỷ USD, cho thấy họ không hề có ý định giảm tốc độ tăng trưởng đầy mạnh mẽ.

Các nhà phân tích và giới bình luận đều đồng thuận rằng đây là một bước ngoặt chiến lược và mang tính lịch sử trong quá trình phát triển của Oracle. Công ty đã chứng minh rằng sự chuyển mình từ một nhà tiên phong cơ sở dữ liệu sang một đế chế trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu không chỉ khả thi, mà thực tế đã trở thành hiện thực.