Oracle vượt kỳ vọng Q4, nhưng chi tiêu AI khổng lồ khiến nhà đầu tư lo ngại 📉 Cổ phiếu giảm 10% ngoài phiên

Oracle đã ghi nhận một kết quả vượt trội trong quý IV tài khóa 2026, dễ dàng vượt kỳ vọng của Phố Wall cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu trong giao dịch ngoài giờ. Mặc dù tăng trưởng cloud ấn tượng và backlog khổng lồ, cổ phiếu đã giảm 10% khi nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại quy mô nguồn vốn mà Oracle dự định huy động để phục vụ tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chi tiết: Oracle vượt trội so với kỳ vọng Q4

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Oracle đang tăng tốc mạnh mẽ, chủ yếu nhờ quá trình chuyển đổi từ phần mềm truyền thống tại chỗ sang hạ tầng cloud.

Dưới đây là kết quả Q4 so với ước tính đồng thuận LSEG:

EPS điều chỉnh: $2.03 so với kỳ vọng $1.96 (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước)

Doanh thu tổng: $19.18 tỷ so với kỳ vọng $19.10 tỷ (tăng 21% so với cùng kỳ)

Doanh thu Cloud Infrastructure (IaaS): $5.8 tỷ (tăng mạnh 93%)

Remaining Performance Obligations (RPO): $638 tỷ so với kỳ vọng $595.67 tỷ (tăng 363%)

Yếu tố OpenAI: Backlog khổng lồ $638 tỷ của Oracle được thúc đẩy bởi các hợp đồng AI quy mô lớn, trong đó khách hàng trả trước hoặc tự cung cấp GPU. Theo các nhà phân tích Bank of America, hơn 50% RPO khổng lồ này đến từ OpenAI.

Áp lực dòng tiền AI khiến cổ phiếu giảm 10%

Nếu kết quả kinh doanh vượt trội như vậy, tại sao cổ phiếu lại giảm? Nguyên nhân nằm ở chi phí để duy trì vị thế trong cuộc đua AI. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu cho các workload hiện đại đòi hỏi lượng vốn khổng lồ, và Oracle đang mạnh tay tài trợ cho mở rộng này.

Các yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại:

Kế hoạch huy động vốn mới: Oracle dự định huy động $40 tỷ thông qua kết hợp nợ và phát hành cổ phiếu, bao gồm đợt bán cổ phiếu mới trị giá $20 tỷ.

Nợ gần đây: Điều này tiếp nối kế hoạch mở rộng trong năm tài khóa 2026, khi công ty đã huy động $43 tỷ nợ và $5 tỷ vốn cổ phần.

Dòng tiền tự do âm: Trong cả năm tài khóa 2026, Oracle ghi nhận dòng tiền tự do âm $23.7 tỷ, khi chi tiêu vốn tăng 162% lên $55.7 tỷ.

Mặc dù Oracle cho biết $75 tỷ tiền trả trước từ khách hàng và phần cứng do khách hàng cung cấp sẽ bù đắp một phần chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, nhưng rủi ro pha loãng cổ phiếu và gia tăng nợ khiến nhà đầu tư lo ngại liệu nhu cầu AI ngắn hạn có đủ để biện minh cho mức chi tiêu khổng lồ này hay không.

Triển vọng: Dự báo tăng và trung tâm dữ liệu gigawatt

Bất chấp phản ứng tiêu cực của thị trường, ban lãnh đạo Oracle vẫn cực kỳ lạc quan về tương lai, thậm chí nâng dự báo lợi nhuận cho năm tới. CEO Clay Magouyrk cho biết công ty đang hướng tới việc đưa gần 1 gigawatt công suất tính toán vào hoạt động ngay trong quý hiện tại — tương đương gần bằng toàn bộ công suất của năm tài khóa 2026.

Dự báo của Oracle:

Tăng trưởng doanh thu Q1 FY2027: dự kiến tăng 27–29% YoY

EPS điều chỉnh Q1 FY2027: $1.72–$1.76 (cao hơn dự báo $1.68)

EPS cả năm FY2027: nâng lên $8.05 (so với $8.01 đồng thuận)

Doanh thu cả năm FY2027: giữ nguyên mức mạnh $90 tỷ

Oracle đang đặt cược lớn vào tương lai AI, đặc biệt là các hệ thống AI trong lĩnh vực y tế mang tính đột phá và trung tâm dữ liệu thân thiện môi trường sử dụng năng lượng sạch. Nhu cầu vận hành rõ ràng là có thật; vấn đề còn lại là Oracle phải chứng minh với Phố Wall rằng kế hoạch chi tiêu vốn $70 tỷ trong FY2027 sẽ tạo ra mức lợi nhuận tương xứng.

ORCL.US (D1)

Cổ phiếu Oracle đang đối mặt với áp lực giảm mạnh. Sau khi đạt đỉnh gần $249.37, cổ phiếu đóng cửa ở $200.73, kiểm tra đường EMA 30 ngày. Tuy nhiên, mức giảm trước giờ mở cửa xuống $180 đã phá vỡ ngưỡng này, xuyên thủng EMA 100 ngày ($185.97). Gap giảm này trực tiếp đe dọa mức Fibonacci 61.8% ($178.99). Nếu mốc tâm lý $180 không giữ được, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm tại $168.28. RSI (49.2) vẫn trung tính nhưng đang giảm nhanh.

Nguồn: xStation5