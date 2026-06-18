Orlen giảm mạnh khi giá dầu xuống dưới 80 USD

Cổ phiếu của Orlen (PKN.PL) – doanh nghiệp niêm yết lớn nhất khu vực Trung và Đông Âu – đã giảm gần 15% so với mức đỉnh gần đây sau khi giá dầu lao dốc trên thị trường toàn cầu. Đợt giảm này diễn ra sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, đồng thời eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và các hạn chế đối với hoạt động vận tải biển dự kiến sẽ tiếp tục được nới lỏng trong những ngày tới.

Rất khó để xác định một nguyên nhân quan trọng nào khác ngoài đà giảm mạnh của giá dầu, yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và khả năng sinh lời của Orlen. Diễn biến gần đây cũng cho thấy công ty vẫn phụ thuộc rất lớn vào các biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Các dự báo mới về giá dầu sau thỏa thuận với Iran nhìn chung đều cho thấy mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu mùa xuân năm nay.

Trong số các tổ chức tài chính lớn, hiện chỉ còn Ngân hàng Thế giới (World Bank) vẫn duy trì dự báo giá dầu Brent trên 90 USD/thùng. Cho đến nay, giá dầu Brent đã giảm xuống khoảng 78,6 USD/thùng, so với mức gần 120 USD/thùng vào ngày 09/03/2026.

Các tổ chức tài chính đồng loạt điều chỉnh dự báo sau thỏa thuận với Iran

Goldman Sachs hiện dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình khoảng 80 USD/thùng trong quý IV/2026, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 90 USD/thùng.

Morgan Stanley cũng đã hạ dự báo, kỳ vọng giá Brent sẽ vào khoảng 90 USD/thùng trong quý III/2026 và giảm xuống còn 80 USD/thùng trong quý IV.

Có quan điểm bi quan hơn cả là Citi, khi ngân hàng này dự báo Brent chỉ đạt trung bình khoảng 75 USD/thùng trong quý III/2026, trước khi tiếp tục giảm về khoảng 70 USD/thùng vào cuối năm.

Các dự báo cho năm 2027 còn thấp hơn nữa. Goldman Sachs kỳ vọng Brent sẽ dao động quanh 75 USD/thùng, trong khi Citi dự báo giá có thể giảm xuống khoảng 65 USD/thùng.

Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức đều có quan điểm bi quan như vậy. Ngân hàng Thế giới vẫn duy trì dự báo giá dầu trung bình khoảng 94 USD/thùng trong năm 2026, với lý do rủi ro gián đoạn nguồn cung và bất ổn địa chính trị vẫn còn hiện hữu. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá Brent sẽ giảm dần trong nửa cuối năm và dao động quanh 79 USD/thùng vào cuối năm 2026.

Giá dầu vẫn là yếu tố quyết định đối với Orlen

Biểu đồ trên cho thấy rất rõ mối tương quan chặt chẽ giữa giá cổ phiếu Orlen và giá dầu thô. Mặc dù Orlen hiện đã phát triển thành một tập đoàn năng lượng đa ngành, với hoạt động trải rộng từ lọc hóa dầu, hóa dầu, sản xuất điện, khí đốt cho đến bán lẻ, nhưng nhà đầu tư vẫn chủ yếu xem công ty như một đại diện phản ánh diễn biến của thị trường năng lượng.

Giá dầu thấp hơn thường đồng nghĩa với kỳ vọng lợi nhuận suy giảm, đặc biệt khi đi kèm với biên lợi nhuận lọc dầu thu hẹp và môi trường kinh tế vĩ mô kém thuận lợi.

Đồng thời, nhịp điều chỉnh gần đây cũng cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu phản ánh vào giá cổ phiếu khả năng giá hàng hóa cơ bản sẽ duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn, sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Orlen (PKN.PL), D1

Đợt giảm gần đây của cổ phiếu Orlen phản ánh đồng thời sự điều chỉnh mạnh của giá dầu thô và kỳ vọng ngày càng lớn rằng giá Brent sẽ duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với đỉnh được thiết lập hồi đầu năm. Trừ khi thị trường năng lượng phải đối mặt với một cú sốc nguồn cung mới hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang trở lại, giá dầu thấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu Orlen trong những tháng tới.

Nguồn: xStation5