Palantir: Lại một quý nữa lập kỷ lục!!

Một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh khác từ một trong những “ông lớn” của cuộc cách mạng AI, Palantir, tiếp tục duy trì đà tăng mạnh và thiết lập nhiều kỷ lục mới. Trước giờ mở phiên, cổ phiếu công ty đã tăng hơn 10%. Kỳ vọng về kết quả rất cao, nhưng công ty đã đáp ứng hoặc vượt qua tất cả các chỉ tiêu chính.

Theo quý (Q4 2025):

EPS tăng lên 0,25 USD so với mức 0,23 USD kỳ vọng, tương đương tăng hơn 40% so với quý trước và 78% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu cũng có xu hướng tương tự, tăng lên 1,41 tỷ USD, vượt kỳ vọng 1,32 tỷ USD. Đây là mức tăng gần 30% theo quý và 72% theo năm.

Lợi nhuận ròng tăng lên 609 triệu USD.

Danh mục khách hàng cũng rất mạnh, với sự đa dạng hóa giữa khách hàng thương mại và chính phủ. Trong cả hai phân khúc, tăng trưởng đều vượt 500 tỷ USD, mặc dù phân khúc thương mại tăng nhanh hơn đáng kể trong quý gần đây nhất.

Theo năm, doanh thu công ty đạt 4,47 tỷ USD, vượt hướng dẫn trước đó chỉ là 4,4 tỷ USD.

Dự báo cho năm tới được đặt ở mức 7,18–7,19 tỷ USD.

Mặc dù hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế xấu đi, công ty vẫn vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh số quốc tế. Trong năm 2025, Palantir đã ký hợp đồng lên tới 730 triệu USD bên ngoài Mỹ, trong đó hợp đồng lớn nhất trị giá 328 triệu USD nhằm hỗ trợ hoạt động của Bộ Quốc phòng Anh.

Dữ liệu từ Bloomberg Finance cho thấy biểu đồ so sánh (giá cổ phiếu so với mối quan hệ giữa EPS thực tế và kỳ vọng) chỉ ra rằng giá cổ phiếu đang đi sau tăng trưởng lần đầu tiên kể từ khi hợp nhất trong Q1 2025. Đồng thời, công ty vẫn liên tục ghi nhận bất ngờ lợi nhuận tích cực.

Cuối cùng, đáng lưu ý một bài báo gần đây trên Wall Street Journal, trong đó tác giả chỉ ra rằng không công ty nào trong lịch sử thị trường Mỹ đạt được mức định giá cao như vậy với doanh số ở mức này. Nhưng đồng thời, khó tìm được công ty nào có thể duy trì tăng trưởng 15–25% mỗi quý trong suốt 2 năm liên tiếp.