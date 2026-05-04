Palantir: Lập đỉnh mới hay lại bị bán tháo?

Sau khi phiên giao dịch thứ Hai kết thúc, Palantir Technologies sẽ công bố kết quả kinh doanh. Là một công ty gây nhiều tranh cãi, chuyên về công nghệ AI, tổng hợp dữ liệu và giám sát, Palantir không chỉ nổi tiếng với tốc độ tăng trưởng cực cao mà còn với những phản ứng thị trường rất mạnh sau mỗi kỳ báo cáo. Vậy lần này điều gì có thể xảy ra và nhà đầu tư nên chú ý điều gì?

Xét các chỉ số cơ bản như doanh thu và EPS, Palantir đã vượt kỳ vọng thị trường trong mọi kỳ báo cáo kể từ giữa năm 2023.

Trong kỳ này, thị trường kỳ vọng: Doanh thu vượt 1,5 tỷ USD, EPS đạt khoảng 0,28 USD. Điều này tương đương với mức tăng lợi nhuận theo quý hơn vài chục phần trăm và tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các chỉ số lợi nhuận này chỉ là phần nổi của tảng băng khi phân tích một công ty phức tạp như Palantir.

Với mức định giá cao như hiện tại, bất kỳ sự thất vọng nào cũng có thể kích hoạt làn sóng bán tháo. Đồng thời, chỉ cần vượt nhẹ các chỉ tiêu chính cũng có thể dẫn đến sự hưng phấn mạnh. Đây là hệ quả trực tiếp của đòn bẩy hoạt động rất lớn và tốc độ tăng trưởng cao của công ty.

Để bảo vệ luận điểm tăng giá, công ty cần giải quyết một số rủi ro trong buổi công bố kết quả và trong chính báo cáo:

Các công ty như OpenAI và Anthropic ngày càng thâm nhập vào phân khúc vốn thuộc về các công ty như Palantir. Công ty cần chứng minh rằng điều này không đe dọa tăng trưởng của mình, thông qua:

Thể hiện tăng trưởng RPO & cRPO

Củng cố niềm tin thị trường vào guidance, hoặc thậm chí nâng dự báo

Báo cáo chỉ số net revenue retention (chỉ số quan trọng của các công ty SaaS), giúp đánh giá liệu mô hình kinh doanh của Palantir có bị đe dọa hay không

Các lĩnh vực khác mà nhà đầu tư nên theo dõi bao gồm các chỉ số hiệu quả hoạt động cụ thể của Palantir, chẳng hạn như:

Thời gian và hiệu quả triển khai, cũng như thời gian chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm dịch vụ sang phiên bản chính thức – sẽ cho thấy mức độ hiệu quả của công ty trong việc xử lý những thách thức đáng kể khi triển khai và tích hợp các giải pháp phức tạp và cơ sở dữ liệu cũ trên nhiều tổ chức.

Sự cân bằng trong tăng trưởng khách hàng, sự gia tăng quá mức thị phần của khu vực chính phủ trong tăng trưởng của công ty có thể gây lo ngại về sức khỏe của phân khúc thương mại và về các ưu tiên của công ty. Tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán hàng bên ngoài Hoa Kỳ cũng sẽ được hoan nghênh.

PLTR.US (D1)

Bất chấp tâm lý tiêu cực trong phiên thứ Hai do căng thẳng leo thang tại Strait of Hormuz, sentiment đối với cổ phiếu vẫn tích cực trước báo cáo. Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu di chuyển trong kênh tích lũy khoảng 130–160 USD. Xu hướng của các đường EMA100 và EMA200 vẫn là tăng, tuy nhiên chúng đang tiến gần đến điểm giao cắt - điều này có thể trở thành tín hiệu giảm mạnh nếu xảy ra. Nguồn: xStation5.