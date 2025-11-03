Palantir: Tăng trưởng chưa từng có nhưng định giá cao ngất ngưỡng

Sau khi phiên giao dịch thứ Hai trên Phố Wall khép lại, một trong những công ty AI lớn nhất và gây tranh cãi nhất – Palantir – sẽ công bố kết quả kinh doanh. Công ty công nghệ có trụ sở tại Denver này đã chuyển mình từ một startup ngách trở thành doanh nghiệp lớn thứ 20 tại Mỹ chỉ sau vài năm. Palantir có hai mảng kinh doanh chính: chính phủ và thương mại. Các hệ thống AI của họ hỗ trợ hoạt động của tình báo và quân đội phương Tây, đồng thời giúp các nhà phân tích dữ liệu tại các tập đoàn hàng đầu của Mỹ.

Các ý kiến về Palantir — cả trong và ngoài công ty — đều rất cực đoan, và các xu hướng, kết quả, cũng như chỉ số định giá của công ty cũng không kém phần khác thường. Tốc độ tăng trưởng nhanh, cao và ổn định là điểm mạnh nổi bật của Palantir. Công ty đã duy trì mức tăng doanh thu hai chữ số trong tám quý liên tiếp, thậm chí tốc độ tăng trưởng còn đang tăng dần. Nếu giả định xu hướng này tiếp tục, doanh thu của Palantir có thể tăng gấp đôi chỉ trong khoảng 4–5 năm.

Tuy nhiên, các chỉ số định giá lại khiến nhiều nhà phân tích phải lo ngại. Tính đến thời điểm công bố kết quả, tỷ lệ P/E của Palantir ở mức hơn 660 lần (cao gấp 20 lần mức trung bình ngành), Forward P/E trên 200 lần (gần 40 lần trung bình ngành), và Forward P/S khoảng 100, tức là cao gấp 10 lần so với trung bình ngành.

Dẫu vậy, các chỉ số này dường như không còn ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của các nhà đầu tư Palantir, và thời gian sẽ trả lời liệu niềm tin đó có chính đáng hay không. Điểm khởi đầu cho kỳ vọng của giới đầu tư về kết quả quý III năm 2025 là doanh thu. Thị trường dự đoán Palantir sẽ đạt doanh thu 1,09 tỷ USD, chia theo tỷ lệ khoảng 40% từ mảng thương mại và 60% từ mảng chính phủ. Mức tăng mạnh như vậy sẽ tương ứng với tốc độ tăng trưởng 50,5% so với cùng kỳ năm trước, và vượt nhẹ dự báo của ban lãnh đạo là 1,08 tỷ USD. Kỳ vọng về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,17 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh các số liệu chung, nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến một số yếu tố cụ thể sau đây:

Palantir AIP — Nền tảng Palantir AIP đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính, đặc biệt là ở mảng thương mại tại Mỹ. Nhà đầu tư sẽ chú ý đến tốc độ tăng trưởng doanh thu của phân khúc này và tỷ lệ chuyển đổi từ thử nghiệm sang triển khai thực tế. Trong các quý trước, doanh thu từ nền tảng này tăng trung bình 20% theo quý, nên thị trường sẽ kỳ vọng Palantir duy trì được tốc độ tăng trưởng đó.

Các hợp đồng với chính phủ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các thông tin từ ban lãnh đạo về các hợp đồng hiện tại và tương lai trong lĩnh vực chính phủ. Gần đây, Palantir đã mở một văn phòng mới tại London, phục vụ cho kế hoạch mở rộng sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, tình trạng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu hiện tại và tương lai của công ty — đặc biệt từ khách hàng lớn nhất là Bộ Quốc phòng Mỹ.

Các dịch vụ của Palantir có giá rất cao và mang tính đặc thù, đồng nghĩa với tệp khách hàng tương đối hẹp. Do đó, các chỉ số về khả năng kiếm tiền (monetization) sẽ rất quan trọng với nhà đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng (TCV) đã tăng 222% so với cùng kỳ năm trước trong quý vừa qua, và nhà đầu tư kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh mẽ này sẽ tiếp tục, nhằm biện minh cho mức định giá cực cao của công ty.

Trước hội nghị thu nhập của Palantir, một loạt các cơ hội và mối đe dọa đối với định giá của công ty trở nên rõ ràng, nhưng do các chỉ số định giá ở mức cực đoan nên tỷ lệ này hiện không thuận lợi cho công ty.

Rủi ro

Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động: Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng, gây đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động và tốc độ tăng trưởng vượt trội của Palantir.

Tỷ lệ khách hàng mất cân đối: Dù doanh thu có thể đạt kỳ vọng, thiếu đa dạng hóa khách hàng vẫn là mối lo ngại lớn, vì sự thay đổi đột ngột trong cơ cấu doanh thu có thể ảnh hưởng mạnh đến kết quả tài chính.

Tốc độ tăng trưởng không đủ cao: Thị trường kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, biên lợi nhuận và doanh thu ở mức hàng chục hoặc hàng trăm phần trăm. Ngay cả với một công ty độc đáo như Palantir, kỳ vọng này rất khó đạt được — và nếu kết quả không như mong đợi, cổ phiếu có thể điều chỉnh mạnh.

Cơ hội

Tăng trưởng khách hàng và quan hệ đối tác chiến lược: Với Palantir, chỉ cần mở rộng tệp khách hàng nhỏ hiện tại vượt kỳ vọng cũng có thể mang lại lợi ích vượt trội nhờ hiệu ứng quy mô và đòn bẩy hoạt động.

Việc giành thêm vài khách hàng lớn có thể tạo ra dòng tiền hàng tỷ USD trong vài năm tới.

Tương tự, quan hệ hợp tác với các tập đoàn lớn có thể tăng trưởng tích lũy thông qua mở rộng kênh phân phối và cắt giảm chi phí R&D.

Mức kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của Palantir được đặt ở ngưỡng cực cao, điều này không ngạc nhiên khi công ty đang sở hữu một trong những mức định giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công ty chưa từng ghi nhận một thất bại nghiêm trọng nào về lợi nhuận, và hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy tăng trưởng đang chậm lại. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ lý do nào Palantir không đạt được kỳ vọng, mức giảm giá cổ phiếu có thể rất sâu, đặc biệt nếu thị trường định giá lại dòng tiền dài hạn. Tuy nhiên, đặt cược chống lại một công ty có tốc độ tăng trưởng dốc đứng như Palantir, lại gắn chặt với các ngân sách khổng lồ của Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Mỹ, vẫn là một canh bạc cực kỳ rủi ro, bất kể mức định giá hiện tại có cao đến đâu.

PLTR.US (D1)

Nguồn: xStation5