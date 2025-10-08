Palladium tăng hơn 6%!📈🚨

Thị trường kim loại quý hiện đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ, với quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Nguồn gốc của xu hướng này xuất phát từ chính sách nới lỏng tiền tệ ngày càng lan rộng trên toàn cầu, trong bối cảnh mức nợ công và tư nhân vẫn ở mức kỷ lục.

Kết quả là, các nhà đầu tư lo ngại về giá trị dài hạn của tiền pháp định đang một lần nữa chuyển sự chú ý sang các tài sản hữu hình, trong đó kim loại quý trở thành đối tượng hưởng lợi tự nhiên của xu hướng này.

Đối với palladium và platinum, một yếu tố hỗ trợ tăng trưởng bổ sung là nhu cầu ngày càng tăng từ ngành trang sức và các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là tại thị trường châu Á. Tại Ấn Độ và Trung Quốc, nơi sự quan tâm đối với kim loại đầu tư có nền tảng văn hoá và kinh tế sâu sắc, đang xuất hiện sự hồi phục rõ rệt trong hoạt động mua vào. Các nhà đầu tư nội địa, với hạn chế trong việc tiếp cận các hình thức bảo toàn vốn thay thế, đang ngày càng chuyển sang các kim loại từng ở trong “cái bóng” của vàng.

Cần lưu ý rằng đà tăng hiện tại không chỉ là hiện tượng riêng lẻ của một kim loại. Tâm lý tích cực đang bao trùm toàn bộ thị trường kim loại quý, và diễn biến hiện nay có thể được xem là nỗ lực thu hẹp chênh lệch lịch sử giữa vàng và các kim loại khác như bạc, bạch kim và palladium.

Ngoài ra, thị trường palladium được đặc trưng bởi tính thanh khoản tương đối thấp so với các kim loại khác, khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn và khuếch đại phản ứng giá đối với sự gia tăng nhu cầu, dù là về cơ bản hay mang tính đầu cơ.

Do đó, ngay cả dòng vốn ở mức vừa phải cũng có thể dẫn đến biến động giá đáng kể, điều mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường hiện nay.



Biểu đồ PALLADIUM (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation5

Biểu đồ palladium trong những tháng gần đây cho thấy sự xác nhận rõ ràng của xu hướng tăng. Giá đã ba lần vượt qua các đường trung bình EMA quan trọng từ dưới lên: đầu tiên là EMA200, sau đó là EMA100, và cuối cùng là EMA50 — mỗi lần đều kích hoạt gia tốc trong động lực tăng và củng cố tâm lý mua vào. Sự xác nhận cuối cùng về sức mạnh của thị trường là pha bứt phá khỏi vùng kháng cự kết thúc tại đỉnh trước đó – 1326 USD/ounce. Diễn biến này mở ra cơ hội cho đà tăng tiếp theo. Hiện tại, duy trì giá trên mức 1326 USD sẽ là yếu tố then chốt để giữ vững xu hướng tăng và khẳng định sự thống trị của phe mua.