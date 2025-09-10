📈 Palladium vọt hơn 3%

Nguy cơ áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga thúc đẩy giá Palladium tăng mạnh🚀

Palladium, mặc dù ít phổ biến hơn trong giới đầu tư cá nhân, hôm nay đang tăng hơn 3%. Những ngày gần đây, giá palladium đã tăng rõ rệt, đi theo xu hướng tăng chung của thị trường kim loại quý.

Chỉ riêng tuần này, giá hợp đồng palladium đã tăng hơn 6%, khi giới đầu tư ngày càng muốn phân bổ vốn vào các tài sản được coi là an toàn, đồng thời cũng đẩy giá vàng, bạc và bạch kim đi lên.

Đà tăng giá của nhóm kim loại quý chịu ảnh hưởng mạnh từ kỳ vọng ôn hòa của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất, cũng như sự gia tăng nợ công toàn cầu ở các nền kinh tế lớn. Bên cạnh yếu tố tiền tệ, một động lực quan trọng cho đà tăng hôm nay là nguy cơ xuất hiện lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga – quốc gia chiếm gần một nửa sản lượng palladium toàn cầu. Lo ngại về việc hạn chế tiếp cận nguồn cung từ Nga đang gia tăng áp lực khan hiếm, từ đó đẩy giá lên cao trên thị trường quốc tế. Nếu các biện pháp hạn chế địa chính trị thực sự được áp dụng, tình trạng thiếu hụt có thể trở thành hiện thực, kéo dài xu hướng tăng hiện tại.

Bối cảnh thị trường hiện tại cho thấy căng thẳng ngày càng tăng giữa nhu cầu gia tăng và nguồn cung hạn chế. Ngành công nghiệp ô tô, khách hàng lớn nhất của palladium trong sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác, có thể đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao, và về lâu dài điều này sẽ phản ánh vào giá xe mới. Với giới đầu tư, điều đó đồng nghĩa với biến động giá mạnh hơn nhưng cũng mang lại cơ hội lợi nhuận ngắn hạn. Trong trung và dài hạn, yếu tố then chốt sẽ là việc các nhà sản xuất có tìm được nguồn cung thay thế hay dần chuyển sang sử dụng kim loại rẻ hơn như platinum hay không.

Biểu đồ PALLADIUM (khung thời gian H4)

Nguồn:Xstation

Hiện tại, giá palladium đã quay trở lại kênh tăng trung hạn, sau khi điều chỉnh từ đợt tăng lên mức đỉnh lịch sử (ATH) của tháng trước. Có thể thấy rõ sự hình thành của mô hình vai–đầu–vai, vốn là một mô hình đảo chiều tiềm năng. Để mô hình này có thể phát huy, giá cần phải phá vỡ vùng nền và hỗ trợ quanh 1.050 USD. Nếu kịch bản này xảy ra, giá có thể lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ kế tiếp ở 980 USD và 890 USD, nơi trùng với các mức Fibo quan trọng. Tuy nhiên, nếu xu hướng bị phá vỡ và phe mua giành lại thế chủ động, giá có thể hướng tới kháng cự quanh 1.200 USD, nơi cũng trùng với mức Fibo 23.