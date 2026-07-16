PayPal: Bán mình, đình trệ hay một cuộc cách mạng?

Cổ phiếu PayPal đã tăng gần 20% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, vượt lên trên mốc 55 USD.

Động lực tăng giá đến sau khi xuất hiện thông tin về một đề nghị mua lại chung do Stripe và quỹ đầu tư tư nhân Advent International đưa ra.

Theo các nguồn tin, liên danh này đã đề xuất mức giá 60,50 USD/cổ phiếu, định giá công ty ở mức hơn 53 tỷ USD. Con số này đặc biệt đáng chú ý vì cao hơn hơn 25% so với giá trị vốn hóa thị trường của PayPal tại thời điểm đề nghị được đưa ra. Việc định giá tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư đã nhìn nhận lời đề nghị này một cách nghiêm túc, dù giá cổ phiếu hiện vẫn thấp hơn mức chào mua của liên danh.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Stripe sẽ tiếp cận hơn 430 triệu tài khoản người dùng của PayPal, mạng lưới Venmo cùng nhiều tài sản khác. Trên thực tế, điều này sẽ giúp Stripe bổ sung một hệ sinh thái bán lẻ và khách hàng cá nhân quy mô lớn vào danh mục dịch vụ hiện có. Sau sáp nhập, tập đoàn mới sẽ xử lý khoảng 3,7 nghìn tỷ USD giá trị thanh toán mỗi năm.

PayPal có đang bị định giá quá thấp?

Đối với các nhà phân tích theo trường phái đầu tư giá trị, PayPal từ lâu được xem là một doanh nghiệp có mức định giá không phản ánh đúng nền tảng cơ bản.

Công ty từ lâu không còn là một doanh nghiệp tăng trưởng cao, nhưng vẫn duy trì vị thế rất vững chắc. Trong quý I, doanh thu tăng 7% lên 8,35 tỷ USD, trong khi tổng giá trị thanh toán đạt 464 tỷ USD. Trong 12 tháng gần nhất, PayPal tạo ra khoảng 6,8 tỷ USD dòng tiền tự do.

Tuy nhiên, lời đề nghị mua lại không có nghĩa là các vấn đề vận hành của công ty đã được giải quyết. Biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 18,4%. Ban lãnh đạo dự báo EPS điều chỉnh trong quý II sẽ giảm khoảng 9%, trong khi biên lợi nhuận giao dịch tính theo USD sẽ giảm khoảng 3%. Đồng thời, áp lực cạnh tranh từ Apple Pay, Google Pay và các giải pháp thanh toán của các ngân hàng ngày càng gia tăng.

CEO mới Enrique Lores đang cố gắng đảo ngược xu hướng này thông qua một chương trình tái cơ cấu toàn diện. Kế hoạch đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 1,5 tỷ USD trong vòng ba năm, dù một phần đáng kể số tiền này sẽ được tái đầu tư vào phát triển sản phẩm. Thách thức lớn nhất vẫn là thúc đẩy tăng trưởng mảng branded checkout và khai thác hiệu quả hơn khả năng kiếm tiền từ Venmo.

Phân tích kỹ thuật PayPal (D1)

Mặc dù vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử, đợt tăng giá gần đây là một tín hiệu tăng rất mạnh. Chỉ trong một nhịp tăng, giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn và vượt qua vùng kháng cự quanh mốc 54 USD. Nguồn: xStation5

Sau nhiều năm liên tục trong xu hướng giảm, PayPal bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý của thị trường, đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng của công ty. Mọi thứ hiện phụ thuộc vào việc PayPal có quyết định chấp nhận lời đề nghị mua lại hay không.

Kịch bản đáng chú ý nhất sẽ là việc công ty từ chối đề nghị này. Điều đó sẽ là một tín hiệu rõ ràng về sự tự tin của ban lãnh đạo và các cổ đông đối với chiến lược phát triển trong tương lai.