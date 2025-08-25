PDD Holdings xóa bỏ mức tăng vào đầu phiên; kết quả quý 2 cho thấy điều gì?

PDD Holdings (PDD.US) đã vượt kỳ vọng của thị trường cả về lợi nhuận và doanh thu, chủ yếu nhờ chi phí marketing trong quý II thấp hơn dự kiến. Mặc dù biên lợi nhuận gộp ở mức thấp kỷ lục, hiệu quả chi phí được cải thiện đã mang lại tác động tích cực đến kết quả kinh doanh. Công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào việc hỗ trợ người bán và phát triển nền tảng, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng chiến lược của công ty tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng doanh thu đang chậm lại do cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cổ phiếu công ty hiện đang giao dịch gần như đi ngang, dù đầu phiên trên Phố Wall từng tăng tới 4%.

Kết quả tài chính chính:

Doanh thu: 103,98 tỷ NDT (dự báo: 103,93 tỷ)

Doanh thu từ dịch vụ marketing: 55,7 tỷ NDT (dự báo: 54,94 tỷ)

Doanh thu từ dịch vụ giao dịch: 48,28 tỷ NDT (dự báo: 48,91 tỷ)

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 27,75 tỷ NDT (dự báo: 24,42 tỷ)

Lợi nhuận ròng điều chỉnh: 32,71 tỷ NDT (dự báo: 22,39 tỷ)

Chi phí hoạt động: 32,33 tỷ NDT (dự báo: 40,66 tỷ)

Chi phí bán hàng & marketing: 27,21 tỷ NDT (dự báo: 35 tỷ)

Chi phí quản lý chung: 1,53 tỷ NDT (dự báo: 1,91 tỷ)

Chi phí R&D: 3,59 tỷ NDT (dự báo: 3,5 tỷ)

Bất chấp khởi đầu tích cực, cổ phiếu công ty hiện đang giao dịch quanh mức đóng cửa của phiên thứ Sáu. Về dài hạn, cổ phiếu PDD vẫn duy trì xu hướng tăng, được củng cố bởi các đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho thấy tín hiệu đi lên.

Nguồn: xStation