Phán quyết lịch sử tại châu Âu: Google bị buộc bồi thường với số tiền kỷ lục

Một tòa án Thụy Điển đã ra phán quyết buộc Google phải bồi thường cho Klarna, thông qua công ty con PriceRunner, khoảng 1,5 - 2 tỷ USD trong một vụ kiện chống độc quyền liên quan đến thị trường so sánh giá. Vụ việc xoay quanh cáo buộc rằng Google trong nhiều năm đã ưu tiên dịch vụ Google Shopping của chính mình trên kết quả tìm kiếm, qua đó làm giảm khả năng hiển thị của các nền tảng so sánh giá cạnh tranh. Tòa án kết luận rằng hành vi này đã gây ra những tổn thất doanh thu có thể định lượng được cho các đối thủ cạnh tranh và vì vậy đã đưa ra một trong những mức bồi thường thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Thụy Điển.

Từ góc độ thị trường, điểm mấu chốt là đây không còn đơn thuần là một khoản tiền phạt hành chính do cơ quan quản lý áp đặt, mà là một khoản bồi thường dân sự cho phần lợi nhuận kinh doanh bị mất. Đây là một sự thay đổi quan trọng về mặt bản chất, bởi nó mở đường cho nhiều vụ kiện tương tự trên khắp châu Âu dựa trên các phán quyết chống độc quyền trước đây đối với Google.

Đối với Google, trong ngắn hạn, đây chủ yếu là một yếu tố nữa làm gia tăng rủi ro pháp lý. Quy mô khoản bồi thường này không mang tính trọng yếu đối với tình hình tài chính của tập đoàn, nhưng nó làm tăng mức độ bất định xoay quanh mảng tìm kiếm và quảng cáo tại châu Âu. Bên cạnh đó còn có yếu tố về danh tiếng, khi vụ việc nối dài chuỗi các phán quyết và án phạt liên quan đến hành vi self-preferencing, tức ưu tiên các dịch vụ của chính Google trong kết quả tìm kiếm.

Trong ngắn hạn, phản ứng của thị trường thường mang tính tâm lý. Những tiêu đề như vậy có thể tạo áp lực tạm thời lên định giá cổ phiếu, nhưng chưa làm thay đổi đáng kể các dự báo lợi nhuận. Điều quan trọng hơn là mỗi phán quyết bổ sung kiểu này đều làm tăng khả năng xuất hiện thêm các yêu cầu bồi thường khác, đồng thời củng cố vị thế đàm phán của các bên khác khi đối đầu với Google.

Đối với Klarna, tác động diễn ra theo chiều ngược lại. Trong ngắn hạn, đây là một chất xúc tác tích cực, khi khoản bồi thường tiềm năng trị giá nhiều tỷ USD giúp cải thiện câu chuyện tăng trưởng của công ty và có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Phản ứng tích cực của cổ phiếu sau thông tin này là diễn biến thường thấy trước triển vọng có thêm một khoản tiền mặt lớn, dù giá trị cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Về dài hạn, vụ việc mang ý nghĩa cấu trúc rộng lớn hơn. Nó xác nhận rằng các quyết định của Ủy ban châu Âu và các tòa án chống độc quyền có thể trở thành cơ sở cho các yêu cầu bồi thường dân sự từ các bên bị ảnh hưởng, qua đó tạo ra thêm một kênh rủi ro pháp lý đối với các tập đoàn công nghệ lớn. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực quản lý không còn chỉ dừng lại ở các khoản tiền phạt hành chính, mà ngày càng bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho các đối thủ bị thiệt hại.

Do đó, Google đang hoạt động trong một môi trường mà rủi ro pháp lý mang tính thường trực và phân tán, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng các sự kiện đơn lẻ. Mỗi phán quyết như vậy không trực tiếp làm thay đổi mô hình kinh doanh, nhưng dần dần làm gia tăng phần bù rủi ro được phản ánh trong định giá cổ phiếu.

Đối với Klarna và PriceRunner, đây là minh chứng cho một chiến lược pháp lý dài hạn nhằm thách thức vị thế thống lĩnh nền tảng của Google. Ngay cả khi mức bồi thường cuối cùng bị giảm sau quá trình kháng cáo, tiền lệ pháp lý này vẫn củng cố vị thế của họ trong các tranh chấp tương lai.

Trong ngắn hạn, bức tranh khá rõ ràng: tâm lý tiêu cực đối với Google và động lực tích cực đối với Klarna. Về dài hạn, đây là thêm một bước tiến trong quá trình chuyển đổi khuôn khổ chống độc quyền của châu Âu theo hướng các hành vi vi phạm không chỉ bị xử phạt bằng tiền, mà còn phải bồi thường trực tiếp cho các bên bị ảnh hưởng, qua đó làm gia tăng tầm quan trọng của rủi ro pháp lý trong định giá của ngành công nghệ.