Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (07.11.2025)

Giá Bitcoin gần đây đã giảm xuống quanh mức 100.000 USD, nơi lực mua bắt đầu xuất hiện và giúp giá phục hồi ban đầu lên khoảng 104.000 USD. Tuy nhiên, sau đợt giảm mạnh của Phố Wall ngày hôm qua, Bitcoin lại quay đầu giảm về quanh 101.000 USD, cho thấy tâm lý tiêu cực vẫn đang bao trùm thị trường tiền điện tử nói chung.

Quan sát các mô hình điều chỉnh trước đây, có thể thấy rằng mỗi nhịp giảm đều có quy mô gần như tương đương nhau (tỷ lệ 1:1) trong xu hướng tăng hiện tại. Đáng chú ý, kể từ khi Bitcoin giảm về 48.000 USD vào mùa hè năm 2024, thì đáy của đợt điều chỉnh tiếp theo vào mùa xuân 2025 lại cao hơn khoảng 26.000 USD (tức quanh 74.700 USD). Nếu phạm vi điều chỉnh tỷ lệ tương tự lặp lại, đáy của đợt giảm hiện tại có thể hình thành quanh vùng giá hiện nay.

Mặt khác, các nhịp giảm sâu trước đây lại có biên độ lớn hơn một chút, điều này có thể ngụ ý rằng Bitcoin có thể tiếp tục giảm về khoảng 94.000 USD, xóa gần như toàn bộ mức tăng của năm nay. Dựa trên phân tích hành động giá (price action) và các chỉ báo như RSI và MACD, thị trường đang trong trạng thái quá bán, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng vẫn là quanh 100.000 USD, nơi đã xuất hiện phản ứng mua mạnh — tương tự với nhịp hồi phục vào tháng 6.

Ngược lại, mức kháng cự chính hiện nay nằm tại đường trung bình EMA 200 ngày, quanh 110.000 USD — trùng với mức giá trung bình mà các nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào theo dữ liệu on-chain. Việc giá tiến gần vùng này có thể làm giảm áp lực bán ra từ nhà đầu tư cá nhân. Rủi ro lớn nhất hiện tại là nếu thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, điều đó có thể khiến Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng 100.000 USD.

Nguồn: xStation5