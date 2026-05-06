Phân tích kỹ thuật: Bitcoin tăng giá và tiến gần vùng kháng cự quan trọng

Bitcoin đã tăng lên gần 83.000 USD hôm nay, tiến sát vùng kháng cự quan trọng được xác định bởi đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (EMA200, đường màu đỏ). Sau khi chạm vùng này, tâm lý thị trường hạ nhiệt và giá điều chỉnh giảm khoảng 1.000 USD, với BTC hiện giao dịch quanh mức 81.400 USD mỗi token.

Câu hỏi quan trọng lúc này là liệu phe mua vẫn còn đủ động lực để phá vỡ rào cản kỹ thuật đang phân tách xu hướng giảm dài hạn với khả năng quay trở lại trạng thái tăng giá hay không.

Một đợt phục hồi bền vững hơn của thị trường crypto nhiều khả năng sẽ cần giá dầu thấp hơn và hệ quả là sự ổn định lớn hơn trong xung đột tại Trung Đông. Kịch bản này vẫn có khả năng xảy ra, dù khó đánh giá liệu xác suất của nó có thực sự cao như những gì truyền thông Mỹ gần đây ám chỉ hay không. Phản ứng của Iran trước báo cáo từ Axios được đánh giá là khá thận trọng và không quá tích cực.

Ở chiều ngược lại, nếu Iran đồng ý với ít nhất một phần các yêu cầu quan trọng của Mỹ liên quan đến kiểm soát eo biển Hormuz, tự do hàng hải và giám sát các cơ sở hạt nhân cùng hoạt động làm giàu uranium, Bitcoin có thể nhận thêm động lực tăng giá.

Các yếu tố hỗ trợ khác có thể đến từ môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi tại Mỹ sau Đạo luật Clarity, dòng vốn ETF tiếp tục chảy vào, sự suy yếu mang tính cấu trúc của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, cùng với việc dòng tiền quay trở lại các tài sản có tương quan nghịch với USD.

Gần đây, đồng USD tăng mạnh chủ yếu nhờ dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực và giá năng lượng leo thang. Nếu xu hướng đó suy yếu, các tài sản rủi ro như Bitcoin có thể hưởng lợi đáng kể. Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin hiện nằm quanh 79.000–80.000 USD, vốn từng đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian dài trước khi chuyển thành hỗ trợ. Các vùng hỗ trợ thấp hơn nằm gần 75.000–76.000 USD và tiếp theo là quanh 70.000 USD. Ở chiều tăng, nếu giá xác nhận phá vỡ EMA200, điều này có thể mở ra con đường hướng tới mốc 90.000 USD và thậm chí xóa bỏ xung lực giảm rộng hơn bắt đầu từ tháng 1/2026.