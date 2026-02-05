Phân tích kỹ thuật: Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, xuống còn 66.500 USD 📉

Bitcoin đang nối dài đà bán tháo trong phiên hôm nay và trượt về vùng 66.500 USD, khu vực có thể đóng vai trò hỗ trợ mạnh hơn do trùng với đỉnh của chu kỳ bull market năm 2021. Chỉ báo RSI khung ngày đã giảm về quanh 18, cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán cực hiếm. Một yếu tố kỹ thuật có thể hỗ trợ nhịp hồi là mô hình điều chỉnh 1:1.

Nếu kịch bản này diễn ra và giá hình thành vùng tích lũy trong khoảng 66.000–70.000 USD, khả năng Bitcoin hồi phục trở lại vùng 75.000 USD trong vài tuần tới là điều không thể loại trừ. Tuy nhiên, rủi ro vẫn nghiêng về biến động mạnh, và một nhịp giảm bổ sung với biên độ tương đương nhịp hiện tại hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, Bitcoin có thể bị kéo về vùng 50.000 USD, nơi được đánh giá là có các mốc hỗ trợ on-chain quan trọng, bao gồm chỉ báo Delta Price. Về mặt xu hướng, khả năng đảo chiều giảm sẽ rõ ràng hơn nếu Bitcoin vượt trở lại trên 90.000 USD, tương ứng với đường EMA50 (đường màu cam), qua đó xác nhận việc phá vỡ cấu trúc giảm hiện tại.

Nguồn: xStation5

Ở góc nhìn dài hạn hơn, mức RSI quanh 18 chỉ từng xuất hiện trong tháng 11/2023 và giai đoạn cú sập do COVID năm 2020, cho thấy mức độ bán tháo hiện tại đang tiến gần những vùng cực đoan hiếm gặp trong lịch sử giá.

Nguồn: xStation5