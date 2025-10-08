Phân tích kỹ thuật chỉ số DE40 (08.10.2025)

Chỉ số chứng khoán Đức DAX 40 vẫn đang duy trì trong xu hướng tăng dài hạn. Trên khung thời gian ngày (D1), giá đã vượt lên trên đường trung bình động 100 phiên, được đánh dấu bằng đường màu xanh, sau một giai đoạn tích lũy. Hơn nữa, chỉ số đã vượt qua vùng kháng cự quanh mốc 23.900 điểm, qua đó thúc đẩy đà tăng và đẩy chỉ số lên trên đường nối các đỉnh gần đây.

Hiện tại, giá đang bị mắc kẹt ngay dưới vùng kháng cự quanh 24.700 điểm — một mức đã được kiểm tra trong những ngày gần đây và hiện đang được thử thách lại. Nếu thị trường có thể bứt phá lên trên vùng này, xu hướng tăng có thể tiếp tục hướng tới các mức mở rộng Fibonacci bên ngoài, được đo từ nhịp điều chỉnh lớn gần nhất — cụ thể là quanh các tỷ lệ 127,2% và 161,8%. Ngược lại, nếu xuất hiện tín hiệu giảm giá, không thể loại trừ khả năng xảy ra một nhịp điều chỉnh quay lại đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ trước đó (được đánh dấu màu cam). Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản cơ sở, xét đến việc xu hướng tăng dài hạn vẫn đang chiếm ưu thế.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5