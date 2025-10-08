Thị trường nổi bật: EURUSD (08.10.2025)

Cặp tiền EURUSD giảm 0,3% xuống quanh mức 1,162 bởi đà tăng mạnh của đồng USD, trượt xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng gần 1,165. Kể từ đầu tuần, cặp tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới này đã giảm gần 1%, khi bất ổn chính trị tại Pháp và Nhật Bản thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như đồng USD và vàng.

Trong tuần này, EURUSD đã bước vào pha điều chỉnh mạnh sau khi phá vỡ mốc 1,172 vào tuần trước, hiện đang ở mức thấp nhất trong gần sáu tuần. Cặp tiền đã tìm được hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA100, màu tím đậm). Nguồn: xStation5

Các yếu tố đang chi phối EURUSD hôm nay?

Đồng USD đang tăng giá so với tất cả các đồng tiền G10, khi bất ổn chính trị tại Pháp và Nhật Bản lấn át những lo ngại trong nước của Hoa Kỳ như tình trạng chính phủ đang đóng cửa. Chỉ số USD Index (USDIDX) tăng 0,2%, đạt mức cao nhất trong hai tuần.

Những lo ngại về ngân sách và ổn định chính trị tại các nền kinh tế lớn đã khiến nhà đầu tư quay trở lại đồng USD, đồng thời nâng kỳ vọng tích cực về triển vọng kinh tế Mỹ. Mặc dù chính phủ Mỹ đóng cửa và thiếu hụt dữ liệu kinh tế vĩ mô tạo ra một số bất định cho quyết định sắp tới của Fed, nhưng tác động này không đủ lớn để thay đổi kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10.

Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Pháp để tham vấn về khả năng giải tán Quốc hội. Theo truyền thông Pháp, các tỉnh trưởng đã được yêu cầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử có thể diễn ra từ ngày 16–23 tháng 11. Áp lực chính trị đang gia tăng đối với Macron, khiến triển vọng cho nền kinh tế lớn thứ hai EU trở nên phức tạp hơn, đặc biệt sau khi Thủ tướng Lecornu từ chức, làm tiêu tan hy vọng thông qua ngân sách đúng hạn.

Ở chiều ngược lại, lợi suất trái phiếu chủ chốt của khu vực đồng Euro không chịu thêm áp lực đáng kể. Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản, dù vẫn duy trì gần mức cao lịch sử, cao hơn so với giai đoạn giải tán Quốc hội năm 2024. Lợi suất Bund Đức kỳ hạn 10 năm cũng giảm khoảng 2,5 điểm cơ bản.

Đáng chú ý, đồng euro yếu hơn có thể hỗ trợ nền kinh tế EU thông qua việc tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu, với điều kiện khủng hoảng chính trị tại Pháp không kéo dài hoặc không dẫn đến khủng hoảng tài khóa. Chủ tịch ECB Christine Lagarde gần đây nhấn mạnh rằng đồng euro mạnh là rủi ro tiềm ẩn đối với tăng trưởng khu vực, do đó đà giảm bền vững của EURUSD từ các mức cao gần đây có thể làm dịu bớt sự chững lại trong hoạt động kinh doanh quan sát được trong tháng trước.

Trong khi đó, đồng yên Nhật lại không hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn an toàn, do ảnh hưởng từ việc bà Sanae Takaichi được đề cử làm ứng viên thủ tướng. Bà Takaichi nhiều lần ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và chỉ trích việc tiếp tục tăng lãi suất. Khả năng tăng chi tiêu công có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, và khi kết hợp với sự mất giá của đồng yên, điều này có thể đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất trở lại của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Hiện tại, EURUSD đang phản ứng với chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Đức và Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nguồn: XTB Research