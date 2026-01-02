Phân tích kỹ thuật - DE40 (02.01.2026)

Trên khung thời gian D1, chỉ số D40 của Đức đã đi ngang trong một biên độ rộng suốt thời gian dài. Trên thực tế, kể từ tháng 5 năm ngoái, giá dao động trong vùng từ 23.350 đến 24.700 điểm. Hiện tại, thị trường đang kiểm định cạnh trên của vùng tích lũy này. Nếu giá bứt phá rõ ràng lên trên mốc 24.700 điểm, các mục tiêu tiếp theo của phe mua có thể nằm tại 25.430 và 26.070 điểm, tương ứng với các mức mở rộng Fibonacci 127,2% và 161,8% của nhịp điều chỉnh giảm gần nhất. Ngược lại, nếu vùng kháng cự này bị từ chối, chỉ số nhiều khả năng sẽ quay trở lại trạng thái tích lũy, tiếp tục dao động trong biên độ được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh trên biểu đồ.

DE40 – khung thời gian D1. Nguồn: xStation5

Ở khung thời gian H1, xu hướng ngắn hạn vẫn đang là tăng. Hai nhịp điều chỉnh gần nhất có biên độ giống hệt nhau, được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu đỏ, và nhịp điều chỉnh hiện tại cũng phù hợp với cấu trúc này. Mốc hỗ trợ quan trọng nằm tại 24.642 điểm; chừng nào mức này còn được giữ vững, theo phương pháp Overbalance, kịch bản tăng giá tiếp diễn vẫn được ưu tiên. Trong trường hợp xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu hơn, nhà đầu tư cần chú ý các “tuyến phòng thủ” tiếp theo, bao gồm vùng hỗ trợ ngang tại 24.560 điểm và hỗ trợ từ đường trung bình động 100 kỳ, được đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.

DE40 – khung thời gian H1. Nguồn: xStation5