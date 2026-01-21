Phân tích kỹ thuật: DE40 bán tháo mạnh hơn 🚨Cổ phiếu Đức chịu áp lực

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) đang tiếp tục đà bán tháo trong ngày hôm nay, lùi về khu vực 24.500 điểm, nơi chúng ta có thể thấy những phản ứng giá đầu tiên mang tính ý nghĩa (đỉnh cục bộ vào ngày 12/11 và 12/12/2025). Điều này cho thấy chỉ số có thể tìm lại được hỗ trợ và có cơ hội bật lên trở lại, hướng về gần 24.300 điểm.

Ngược lại, nếu đà giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ trở nên sâu hơn, một nhịp điều chỉnh theo tỷ lệ 1:1 sẽ ngụ ý khả năng chỉ số sẽ thử thách khu vực 24.000 điểm và “chạm” mức đáy cục bộ giữa tháng 12.

Nguồn: xStation5

Nếu nhìn lại xa hơn, việc phá xuống dưới đường EMA 50 ngày trên khung thời gian ngày hầu như luôn được theo sau bởi đà giảm gia tăng. Kể từ tháng 5/2025, ba đợt giảm mạnh đã có các dự báo theo tỷ lệ 1:1 tương tự nhau, mặc dù biên độ của chúng hơi nhỏ hơn so với hai nhịp điều chỉnh lớn gần đây vào tháng 12 và—có thể là—đợt giảm hiện tại trong tháng 1/2026.

Nếu chỉ số kiểm tra sức mạnh của xu hướng dài hạn, đà giảm có thể kéo dài xuống gần 23.800 điểm, đúng vị trí của đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ) trên biểu đồ ngày.

Ngược lại, nếu có một nhịp bật hồi từ mức hiện tại, nó có thể kích hoạt lại đà tăng mạnh, với ngưỡng kháng cự tiềm năng gần 24.800 điểm (tương ứng hai đỉnh cục bộ trong tháng 7 và tháng 10/2025).

Nguồn: xStation5