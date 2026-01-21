Phân tích kỹ thuật: DE40 bán tháo mạnh hơn 🚨Cổ phiếu Đức chịu áp lực

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) đang tiếp tục đà bán tháo trong ngày hôm nay, lùi về khu vực 24.500 điểm, nơi chúng ta có thể thấy những phản ứng giá đầu tiên mang tính ý nghĩa (đỉnh cục bộ vào ngày 12/11 và 12/12/2025). Điều này cho thấy chỉ số có thể tìm lại được hỗ trợ và có cơ hội bật lên trở lại, hướng về gần 24.300 điểm.
Ngược lại, nếu đà giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ trở nên sâu hơn, một nhịp điều chỉnh theo tỷ lệ 1:1 sẽ ngụ ý khả năng chỉ số sẽ thử thách khu vực 24.000 điểm và “chạm” mức đáy cục bộ giữa tháng 12.
Nguồn: xStation5
Nếu nhìn lại xa hơn, việc phá xuống dưới đường EMA 50 ngày trên khung thời gian ngày hầu như luôn được theo sau bởi đà giảm gia tăng. Kể từ tháng 5/2025, ba đợt giảm mạnh đã có các dự báo theo tỷ lệ 1:1 tương tự nhau, mặc dù biên độ của chúng hơi nhỏ hơn so với hai nhịp điều chỉnh lớn gần đây vào tháng 12 và—có thể là—đợt giảm hiện tại trong tháng 1/2026.
Nếu chỉ số kiểm tra sức mạnh của xu hướng dài hạn, đà giảm có thể kéo dài xuống gần 23.800 điểm, đúng vị trí của đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200, đường màu đỏ) trên biểu đồ ngày.
Ngược lại, nếu có một nhịp bật hồi từ mức hiện tại, nó có thể kích hoạt lại đà tăng mạnh, với ngưỡng kháng cự tiềm năng gần 24.800 điểm (tương ứng hai đỉnh cục bộ trong tháng 7 và tháng 10/2025).
Nguồn: xStation5
BoJ giữ nguyên lãi suất bất chấp sự thay đổi quan điểm theo hướng diều hâu. Triển vọng cặp tiền USD/JPY?
Tin đầu ngày (23.01.2026): Phố Wall, kim loại quý và EURUSD tăng mạnh 📈 Bitcoin chịu áp lực
Giá dầu giảm xuống dưới 64 USD sau báo cáo EIA📌 Giá NATGAS giảm bất chấp báo cáo tồn kho khả quan.
Giá vàng tăng 1%, bạc vọt 3% 📈Kim loại quý lại gần đạt mức kỷ lục
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.