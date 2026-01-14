Phân tích kỹ thuật - Ethereum (14.01.2026)

Trên khung D1, giá Ethereum đã tăng rõ rệt trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng, tức đường trung bình của 100 phiên gần nhất, được đánh dấu trên biểu đồ bằng đường màu xanh. Nếu giá duy trì phía trên đường trung bình này, khả năng cao sẽ hướng tới vùng kháng cự tại 3.544 USD, nơi hội tụ giới hạn trên của mô hình hình học 1:1. Việc phá vỡ ngưỡng này có thể mở đường cho các nhịp tăng tiếp theo. Ngược lại, nếu giá nhanh chóng quay trở lại dưới đường trung bình 100 phiên, một nhịp giảm mới có thể xuất hiện, hướng về vùng hỗ trợ quanh 2.850 USD.

Ethereum – khung thời gian D1 | Nguồn: xStation 5

Trên khung thời gian thấp hơn H4, đúng như phân tích ngày hôm qua, kịch bản tăng giá đã bắt đầu hình thành sau khi giá bật lên từ vùng hỗ trợ 3.075 USD. Mặc dù trước đó đã có thời điểm phá vỡ cấu trúc hình học cục bộ, giá vẫn thiết lập được đỉnh cao mới, cho thấy xu hướng tăng cục bộ đã hình thành kể từ giữa tháng 12. Để kịch bản này bị phủ nhận, giá sẽ phải quay trở lại dưới mốc 3.075 USD – điều hiện tại chưa được xem là kịch bản cơ sở.

Ethereum – Khung thời gian H4 | Nguồn: xStation5