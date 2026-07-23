Phân tích kỹ thuật 🔼 Rheinmetall đang kiểm định cạnh trên của kênh giảm giá?

Cổ phiếu Rheinmetall, tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Đức, tăng gần 3% trong phiên hôm nay, cùng với đà tăng rộng khắp của nhóm cổ phiếu quốc phòng trên toàn cầu. Tại Mỹ, kết quả kinh doanh tích cực của RTX và Lockheed Martin đã giúp giá cổ phiếu hai doanh nghiệp này tăng mạnh, qua đó cải thiện tâm lý của toàn ngành.

Rheinmetall giải quyết nút thắt lớn nhất trong sản xuất đạn dược tại châu Âu

Thách thức lớn nhất của châu Âu hiện nay không còn là nguồn ngân sách quốc phòng, mà là khả năng sản xuất đủ đạn dược để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Rheinmetall đang mở rộng nhà máy Aschau am Inn thông qua dự án "Project Firepower", với mục tiêu hơn gấp đôi công suất sản xuất thuốc phóng hằng năm lên khoảng 4.200 tấn vào năm 2028. Đồng thời, công ty cũng đã chủ động đảm bảo nguồn cung nitrocellulose – nguyên liệu quan trọng nhất trong sản xuất thuốc phóng hiện đại – và cho biết đã tích lũy lượng dự trữ đủ sử dụng trong khoảng 4 năm. Điều này giúp loại bỏ một trong những nút thắt vận hành lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh của Rheinmetall so với các nhà sản xuất vẫn còn phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Công ty đang từng bước xây dựng lợi thế nhờ tích hợp toàn bộ chuỗi cung ứng đạn dược

Rheinmetall là một trong số ít doanh nghiệp quốc phòng trên thế giới kiểm soát gần như toàn bộ quy trình sản xuất đạn dược, từ thuốc phóng, thuốc súng, vỏ đạn cho tới các loại đạn pháo và đạn xe tăng hoàn chỉnh. Cơ sở mở rộng tại bang Bavaria cũng sẽ đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tập trung vào các loại thuốc phóng năng lượng cao thế hệ mới và các nguồn cellulose thay thế, qua đó giúp châu Âu giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Kết hợp với lượng đơn hàng tồn đọng dự kiến vượt 100 tỷ EUR vào cuối năm cùng kế hoạch tái vũ trang dài hạn của NATO, điều này cho thấy tăng trưởng của Rheinmetall trong tương lai ngày càng bị giới hạn bởi năng lực sản xuất, thay vì nhu cầu từ khách hàng.

Cổ phiếu RHM.DE (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Rheinmetall vẫn đang giao dịch trong kênh giá giảm và đã điều chỉnh khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử. Sau nhịp tăng trong phiên hôm nay, giá đang kiểm định cạnh trên của kênh giảm. Nếu cổ phiếu có thể bứt phá và duy trì trên mốc 1.150 EUR, đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang dần kết thúc và mở ra khả năng đảo chiều tăng. Trong khi đó, đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) – một chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng dài hạn – hiện vẫn nằm cao hơn khoảng 35% so với mức giá hiện tại của cổ phiếu.

Nguồn: xStation5