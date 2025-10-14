Phân tích kỹ thuật: Vàng điều chỉnh sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục🔔

- Vàng đang giảm từ mức 4.190 USD xuống còn 4.130 USD/ounce.
Giá vàng đã giảm từ mức khoảng 4.190 USD xuống 4.130 USD, trong khi đồng USD đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Chỉ báo RSI hiện dao động quanh mức 82 điểm, vẫn cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá mua.
Nhìn lại nhịp tăng trước đó, sau đó là giai đoạn tích lũy quanh vùng 3.300–3.400 USD, có thể thấy sự tương đồng với đợt tăng gần đây, khi vàng bật mạnh từ khoảng 3.300 USD lên gần 4.200 USD.
Nếu kịch bản 1:1 lặp lại, một nhịp điều chỉnh sâu hơn từ vùng giá hiện tại và khả năng tích lũy quanh mức 3.800 USD/ounce có thể xảy ra. Tuy nhiên, song song với đó, thị trường giao ngay vẫn ngày càng khan hiếm và triển vọng cơ bản cho xu hướng tăng giá tiếp theo vẫn được đánh giá là tích cực.
Nguồn: xStation5
