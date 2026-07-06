Phát biểu của Tổng Thư ký NATO hỗ trợ cổ phiếu quốc phòng châu Âu

Cổ phiếu các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu khởi đầu tuần mới với mức tăng rõ rệt sau những phát biểu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, trong đó ông cho biết các nhà sản xuất vũ khí ngày càng gặp khó khăn trong việc đáp ứng làn sóng đơn đặt hàng tăng mạnh.

Đối với thị trường, đây là thêm một tín hiệu và cũng là sự xác nhận rằng thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu hiện nay không phải là thiếu nhu cầu, mà là khả năng giao thiết bị đúng tiến độ.

Fincantieri của Ý nổi bật nhất khi cổ phiếu tăng hơn 10%.

Các doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực, bao gồm Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation và Safran, với mức tăng dao động từ 2% đến 5%.

Phân tích kỹ thuật Fincantieri (FCT.IT) (D1)

Nhà sản xuất các hệ thống phục vụ tác chiến hải quân của Ý đã mất hơn 60% giá trị vốn hóa kể từ đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2025. Đợt tăng giá hôm nay là rất ấn tượng và đặc biệt cần thiết để phe mua giành lại thế chủ động, tuy nhiên có thể vẫn chưa đủ để thay đổi xu hướng dài hạn. Định giá của công ty vẫn đang chịu áp lực từ mô hình "death cross" xuất hiện vào tháng 3/2026. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến giá so với các mức Fibonacci. Chỉ khi giá vượt lên trên mức Fibonacci 38,2% thì mới có thể coi đó là tín hiệu đáng kể, mở ra hy vọng về sự trở lại của xu hướng tăng. Nguồn: xStation5.

Phản ứng của nhà đầu tư cho thấy thị trường ngày càng phản ánh không chỉ kỳ vọng ngân sách quốc phòng tăng cao hơn, mà còn cả khả năng cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao vị thế đàm phán của các nhà sản xuất đang hoạt động với công suất tối đa.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng NATO hiện đang chuyển từ giai đoạn cam kết chính trị sang giai đoạn triển khai các đơn đặt hàng thực tế.

Theo dữ liệu của NATO, các quốc gia đồng minh châu Âu (cùng với Canada) đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% so với năm 2024, lên hơn 574 tỷ USD.

Đồng thời, theo mục tiêu mới, các quốc gia thành viên sẽ phải nâng tổng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh lên mức tương đương 5% GDP vào năm 2035.

Ông Rutte cũng lưu ý rằng những hạn chế hiện nay không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, mà còn ở khả năng tuyển dụng và huấn luyện nhân sự quân sự.

Theo ông, khoảng 300 tỷ USD đơn đặt hàng đã được chuyển tới các nhà sản xuất quốc phòng của Mỹ, điều này càng cho thấy quy mô nhu cầu khổng lồ đến từ các quốc gia thành viên NATO.

Từ góc độ các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu, đây là một tín hiệu vừa mang tính hai mặt nhưng vẫn tích cực đối với thị trường.

Một mặt, công suất sản xuất hạn chế đồng nghĩa với nguy cơ chậm tiến độ, áp lực lên chuỗi cung ứng và nhu cầu đầu tư vốn lớn.

Mặt khác, nếu nhu cầu mang tính cấu trúc và dài hạn, các nhà sản xuất có thể kỳ vọng vào lượng đơn hàng tồn đọng lớn hơn, chất lượng doanh thu được cải thiện và các điều khoản hợp đồng có lợi hơn.

Một chất xúc tác bổ sung là Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, diễn ra từ ngày 7–8/7.

Hội nghị sẽ tập trung vào các chủ đề như chi tiêu quốc phòng, năng lực vận chuyển và hậu cần, cũng như hỗ trợ bổ sung cho Ukraine.

Một trong những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ thu hút thêm ngân sách là máy bay không người lái (drone) và các hệ thống chống drone.

Xét về tâm lý đối với toàn ngành, điều đặc biệt quan trọng là đợt tăng giá này diễn ra trong bối cảnh Donald Trump tuyên bố rằng "Putin đang chịu áp lực" và "cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết hơn mọi người nghĩ."

Trước đây, những phát biểu như vậy thường tạo áp lực đáng kể lên định giá của các doanh nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường lại nhìn thấy nhiều cơ hội hơn là rủi ro đối với triển vọng định giá của ngành, điều này đặc biệt đáng chú ý sau nhiều tháng cổ phiếu quốc phòng điều chỉnh sâu từ các mức đỉnh.