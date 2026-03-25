Phát biểu của Trump mang lại chút hy vọng cho Phố Wall 🗽 Giá dầu dao động quanh mốc 100 USD

Cảm xúc nhà đầu tư trên Phố Wall đang dần ổn định

Sau phát biểu của Donald Trump, thị trường Phố Wall bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ông cho biết Mỹ đang nói chuyện với “những người đúng ở Iran” và Tehran sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ đã thắng cuộc chiến, và hy vọng nó đang tiến gần đến kết thúc. Ông nhấn mạnh một nhóm khác hiện đang nắm quyền tại Iran, cho thấy mục tiêu chính của xung đột đã được hoàn thành. Ngoài ra, Trump đề cập rằng Iran đã có hành động tích cực liên quan đến Eo biển Hormuz ngày hôm qua, dù không nói rõ chi tiết. Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Năm tuần này.

Chỉ số S&P 500 hiện dao động quanh mốc tham chiếu, đã xóa bỏ khoản lỗ trong phiên trước đó, trong khi Nasdaq 100 giảm nhẹ hơn 0,4%. Ngành bán dẫn (semiconductors) đang dẫn đầu thị trường cổ phiếu Mỹ, cùng với đà tăng tiếp tục ở các công ty dầu khí như Chevron và Exxon Mobil. Cổ phiếu Cheniere, nhà xuất khẩu LNG Mỹ, cũng tăng hơn 50% so với mức thấp hồi tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 5 điểm cơ bản lên khoảng 4,4%, cho thấy nhu cầu đối với tài sản an toàn vẫn mạnh. Lợi suất cao đang tạo áp lực lên kim loại quý, với vàng cố gắng ổn định sau đợt bán tháo gần đây nhưng vẫn giao dịch dưới $4,400/ounce.

Thị trường tiền số cũng chịu áp lực. Dù có dòng vốn ETF và nhu cầu giao ngay tăng, Bitcoin đã giảm xuống dưới $70,000. Các nhà phân tích của Bernstein dự đoán giá có thể lên đến $150,000 vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu tăng từ các nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp.

Dữ liệu PMI sơ bộ Mỹ – tháng 3

US Composite PMI: 51.4 (Dự báo: 51.9; Trước đó: 51.9)

51.4 (Dự báo: 51.9; Trước đó: 51.9) Manufacturing PMI: 52.4 (Dự báo: 51.5; Trước đó: 51.6)

52.4 (Dự báo: 51.5; Trước đó: 51.6) Services PMI: 51.1 (Dự báo: 52.0; Trước đó: 51.7)

Dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn khu vực Eurozone phản ánh bức tranh kinh tế hỗn hợp. Đức gây bất ngờ tích cực ở ngành sản xuất nhưng lĩnh vực dịch vụ suy yếu, dẫn đến chỉ số tổng hợp giảm. Pháp duy trì sản xuất trên ngưỡng trung lập, nhưng dịch vụ và chỉ số tổng hợp dưới 50, cho thấy hoạt động kinh tế vẫn còn yếu.

Eurozone Composite PMI: 50.5 (Dự báo: 50.4; Trước đó: 51.9)

50.5 (Dự báo: 50.4; Trước đó: 51.9) Manufacturing PMI (S&P Global, Eurozone): 51.4 (Dự báo: 49.8; Trước đó: 50.8)

51.4 (Dự báo: 49.8; Trước đó: 50.8) Services PMI: 50.1 (Dự báo: 50.5; Trước đó: 51.9)

50.1 (Dự báo: 50.5; Trước đó: 51.9) Germany Composite PMI: 51.9 (Dự báo: 52.2; Trước đó: 53.5) Manufacturing PMI: 51.7 (Dự báo: 49.5; Trước đó: 50.9) Services PMI: 51.2 (Dự báo: 52.5; Trước đó: 43.5)

51.9 (Dự báo: 52.2; Trước đó: 53.5) France Composite PMI: 48.3 (Dự báo: 49.3; Trước đó: 49.9) Manufacturing PMI: 50.2 (Dự báo: 49.5; Trước đó: 50.1) Services PMI: 48.3 (Dự báo: 49.0; Trước đó: 49.6)

Sentiment is improving today in the semiconductor, electronics, banking, and oil & gas sectors. In contrast, the IT sector is underperforming, with shares of Alphabet (GOOGL.US) and Microsoft (MSFT.US) both down करीब 3%. Source: xStation5

Source: xStation5