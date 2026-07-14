Phiên hỏi đáp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội: Ổn định lạm phát là ưu tiên then chốt

Những điểm chính từ phiên hỏi đáp

"Lạm phát là một lựa chọn": Warsh khẳng định Fed sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong cuộc chiến chống lạm phát và sẽ không "đổ lỗi" cho các yếu tố bên ngoài. Ông công khai chỉ trích khuôn khổ mục tiêu lạm phát bình quân năm 2020 là "sai lầm", phát đi tín hiệu chấm dứt việc chấp nhận lạm phát vượt mục tiêu.

Truyền thông và thay đổi khuôn khổ điều hành: Ông cam kết mở ra "một chương mới" trong cách Fed truyền thông với thị trường. Warsh bác bỏ hình thức định hướng chính sách truyền thống (forward guidance), tức không đưa ra tín hiệu trước về các quyết định lãi suất, đồng thời cho biết chính sách trong tương lai sẽ được định hình mạnh mẽ bởi các nhóm công tác hoạt động công khai và có tranh luận rộng rãi.

Độc lập tuyệt đối và không giải cứu thị trường crypto: Warsh nhấn mạnh mạnh mẽ tính độc lập của Fed đối với chính sách tài khóa. Ông cũng vạch ra lập trường cứng rắn về ổn định tài chính khi khẳng định Fed không có ý định giải cứu bất kỳ ai, đồng thời tuyên bố rõ ràng sẽ không cứu trợ thị trường tiền mã hóa.

Sức khỏe nền kinh tế: Theo Warsh, kinh tế Mỹ và thị trường tài chính vẫn vững chắc, thị trường lao động có "khả năng chống chịu đáng kinh ngạc", mặc dù thị trường nhà ở vẫn còn mất cân đối. Ông nhấn mạnh rằng hai mục tiêu kép của Fed không hề mâu thuẫn với nhau.

Bình luận: Có điều gì cụ thể không và điều gì sẽ đến tiếp theo?

Nếu kỳ vọng Warsh sẽ đưa ra tín hiệu cụ thể về bước đi lãi suất tiếp theo, thì điều đó đã không xảy ra. Phiên điều trần lần này tập trung nhiều vào sự thay đổi về triết lý và khuôn khổ điều hành, nhưng lại rất ít thông tin cụ thể về chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Điều có thể kỳ vọng từ Warsh trong thời gian tới:

Sự kết thúc của Forward Guidance: Fed nhiều khả năng sẽ chuyển sang cách điều hành thực sự phụ thuộc vào dữ liệu, đưa ra quyết định theo từng kỳ họp. Warsh muốn quản lý kỳ vọng của thị trường nhưng không muốn tự ràng buộc FOMC, đồng nghĩa với việc sẽ có ít tín hiệu báo trước hơn về các đợt tăng hoặc giảm lãi suất. Giai đoạn chờ đợi cải cách khuôn khổ: Những thay đổi thực sự trong "chế độ điều hành mới" của Warsh sẽ chỉ rõ ràng khi các nhóm công tác mới được thành lập bắt đầu công bố kết quả nghiên cứu với FOMC. Các cuộc tranh luận công khai này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính cho những thay đổi trong khuôn khổ chính sách vào cuối năm. Phản ứng chính sách mang tính diều hâu hơn: Việc bác bỏ khuôn khổ năm 2020 cho thấy Warsh muốn Fed không còn chấp nhận để lạm phát duy trì ở mức cao. Dù ông không nói rằng lãi suất hiện nay còn quá thấp, nhưng lập trường của ông rõ ràng nghiêng về việc bảo vệ mục tiêu lạm phát 2% một cách quyết liệt.

Phản ứng của thị trường:

Cặp EUR/USD gần như đi ngang và duy trì ở vùng đỉnh trong ngày (sau khi số liệu CPI tháng 6 được công bố trước đó). Việc Warsh không đưa ra lập trường diều hâu rõ ràng đối với lãi suất hiện tại đã khiến đồng USD không thể tăng giá, trong khi thị trường chuyển sang đánh giá kế hoạch cải tổ dài hạn của Fed thay vì lo ngại về một động thái chính sách tức thời.