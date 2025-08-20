Phiên ngày thứ Tư chứng kiến dòng tiền rút ra khỏi các tài sản rủi ro

Phố Wall mở cửa với diễn biến ảm đạm, do những lo ngại ngày càng tăng về việc các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine có thể không mang lại kết quả cụ thể, kéo dài hàng tháng thay vì vài tuần.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố, mặc dù tác động của nó có thể bị hạn chế trước bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu. Giới đầu cơ đang suy đoán rằng Powell sẽ sử dụng bài phát biểu này để kiềm chế kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sắp tới. Một diễn biến khác, nỗ lực mới nhất của Donald Trump nhằm gây sức ép buộc một thành viên khác của Fed phải từ chức, viện dẫn các cáo buộc gần đây chống lại thành viên hội đồng Lisa Cook, được xem là một động thái để gây ảnh hưởng lớn hơn lên ngân hàng trung ương.

Điểm nhấn về diễn biến thị trường

US100: Chỉ số này đã giảm hơn 1,5%. Đợt sụt giảm gần đây phản ánh sự thoái lui đã thấy vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Nếu chỉ số này phá vỡ mức 23.000 điểm, có thể kích hoạt đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 3.

Giá vàng đã tăng hơn 0,7%, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Sự bất ổn gia tăng trên thị trường một lần nữa đang thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Bitcoin đang trải qua đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 8. Nếu phá vỡ mức 112.000 USD, Bitcoin có thể giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 107.000 USD, một mức trùng khớp với mốc Fibonacci thoái lui 38,2% của đợt sóng tăng gần nhất và các đỉnh cục bộ từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025.