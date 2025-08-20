Phiên ngày thứ Tư chứng kiến dòng tiền rút ra khỏi các tài sản rủi ro

Phố Wall mở cửa với diễn biến ảm đạm, do những lo ngại ngày càng tăng về việc các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine có thể không mang lại kết quả cụ thể, kéo dài hàng tháng thay vì vài tuần.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi biên bản cuộc họp của FOMC được công bố, mặc dù tác động của nó có thể bị hạn chế trước bài phát biểu rất được mong đợi của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu. Giới đầu cơ đang suy đoán rằng Powell sẽ sử dụng bài phát biểu này để kiềm chế kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sắp tới. Một diễn biến khác, nỗ lực mới nhất của Donald Trump nhằm gây sức ép buộc một thành viên khác của Fed phải từ chức, viện dẫn các cáo buộc gần đây chống lại thành viên hội đồng Lisa Cook, được xem là một động thái để gây ảnh hưởng lớn hơn lên ngân hàng trung ương.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Điểm nhấn về diễn biến thị trường
US100: Chỉ số này đã giảm hơn 1,5%. Đợt sụt giảm gần đây phản ánh sự thoái lui đã thấy vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Nếu chỉ số này phá vỡ mức 23.000 điểm, có thể kích hoạt đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 3.
Giá vàng đã tăng hơn 0,7%, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 8. Sự bất ổn gia tăng trên thị trường một lần nữa đang thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Bitcoin đang trải qua đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ tháng 8. Nếu phá vỡ mức 112.000 USD, Bitcoin có thể giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 107.000 USD, một mức trùng khớp với mốc Fibonacci thoái lui 38,2% của đợt sóng tăng gần nhất và các đỉnh cục bộ từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.