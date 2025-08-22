Đọc thêm

🗽Phố Wall bay cao sau phát biểu ôn hòa của Fed Powell tại Jackson Hole

21:35 22 tháng 8, 2025

Hợp đồng tương lai của chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole.

  • Ông Powell đã chỉ ra rằng rủi ro đối với thị trường lao động Mỹ đang gia tăng.

  • Fed cho rằng tác động lạm phát từ thuế quan có thể chỉ là tạm thời.

  • Thị trường lao động hiện đang gặp rủi ro, trong khi rủi ro lạm phát gia tăng dường như thấp hơn.

Các nhà giao dịch đã tăng đặt cược vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong năm nay, định giá hoàn toàn khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm. Giọng điệu khá "ôn hòa" của ông Powell dường như là một bất ngờ đối với Phố Wall. Thị trường định giá 90% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, so với mức 75% trước bài phát biểu của Powell. Các chỉ số trên Phố Wall đồng loạt tăng, với US2000 tăng gần 3%, US500 và US100 lần lượt tăng 1,3% và 1,5%.

US30 (khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai DJIA đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên hôm nay.

 

Nguồn: xStation5

