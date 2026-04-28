Phố Wall có đang mất đà?

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Hai, điều này tự nhiên khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về sức khỏe của các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Mùa báo cáo lợi nhuận tại Phố Wall đang tiếp tục mang đến một loạt kết quả tích cực, xác nhận khả năng chống chịu của các tập đoàn Mỹ bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức. Dữ liệu cho thấy sự cải thiện rộng khắp cả về lợi nhuận và doanh thu, củng cố câu chuyện về đà tăng trưởng bền vững tại Mỹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư ngày càng tập trung vào định giá và các tín hiệu từ định hướng tương lai (guidance). Câu hỏi then chốt là liệu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hiện tại có thể duy trì trong bối cảnh nền so sánh cao và khả năng thay đổi chính sách tiền tệ hay không.

Theo FactSet, mùa báo cáo hiện tại cho thấy một số tín hiệu quan trọng:

84% doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả Q1 2026 (chiếm 28% chỉ số) vượt kỳ vọng EPS

81% vượt dự báo doanh thu

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn chỉ số S&P 500 trong Q1 2026 đạt 15,1% YoY, nếu duy trì sẽ là quý thứ 6 liên tiếp tăng trưởng hai chữ số

Cuối tháng 3, dự báo tăng trưởng chỉ là 13,1%, nhưng nhờ “positive surprises” và điều chỉnh tăng, 9 ngành đã báo cáo kết quả tốt hơn kỳ vọng

Với định hướng Q2 2026, có 11 doanh nghiệp đưa ra triển vọng EPS tiêu cực, trong khi 9 doanh nghiệp đưa ra triển vọng tích cực

P/E forward của S&P 500 hiện đạt 20,9, cao hơn mức trung bình 5 năm (19,9) và 10 năm (18,9)

Biên lợi nhuận kỷ lục?

Bên cạnh tăng trưởng lợi nhuận mạnh, thị trường đang đặc biệt chú ý đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp, vốn đang ở mức cao kỷ lục dù chịu áp lực chi phí, bao gồm giá năng lượng tăng. Dữ liệu Q1 cho thấy doanh nghiệp Mỹ không chỉ tăng doanh thu mà còn duy trì biên lợi nhuận rất hiệu quả. Điều này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức định giá hiện tại, vốn đã cao hơn trung bình dài hạn. Tuy nhiên, sự phân hóa ngành cho thấy không phải lĩnh vực nào cũng hưởng lợi như nhau.

Biên lợi nhuận ròng tổng hợp của S&P 500 trong Q1 2026 theo FactSet đạt 13,4%, nếu duy trì sẽ là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được theo dõi từ năm 2009. Kỷ lục trước đó là 13,2% ở quý trước.

Theo từng ngành:

5 ngành tăng biên lợi nhuận YoY, dẫn đầu là công nghệ: 29,1% so với 25,4%

6 ngành giảm biên lợi nhuận, mạnh nhất là truyền thông: 14,1% so với 16,0%

6 ngành cao hơn trung bình 5 năm, dẫn đầu là công nghệ: 29,2% so với 25,3%

5 ngành thấp hơn trung bình 5 năm, trong đó năng lượng thấp nhất: 6,6% so với 9,6%

Theo quý, 5 ngành cải thiện biên lợi nhuận so với Q4 2025, dẫn đầu là tiện ích: 15,1% so với 12,1%

6 ngành giảm theo quý, đặc biệt năng lượng: 6,6% so với 7,9% và công nghiệp: 11,1% so với 12,3%

Các nhà phân tích dự báo biên lợi nhuận sẽ tiếp tục mở rộng trong các quý còn lại của năm 2026: Q2: 14,1%, Q3: 14,6%, Q4: 14,6%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận ngành công nghệ vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình 5 năm, dù định giá đã điều chỉnh giảm.



Nguồn: FactSet

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ

Trụ cột thứ ba của mùa báo cáo là sự tăng trưởng rộng khắp về doanh thu và lợi nhuận, xác nhận sức mạnh cơ bản của doanh nghiệp Mỹ. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ vượt kỳ vọng cao hơn trung bình lịch sử và mức độ vượt cũng lớn hơn bình thường. Đồng thời, điều chỉnh dự báo tích cực và sự tham gia rộng của các ngành củng cố bức tranh tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, thị trường ngày càng định giá kịch bản tăng trưởng chậm lại theo chu kỳ kinh tế.

Hơn 25% doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả Q1 2026:

84% doanh nghiệp đã vượt kỳ vọng EPS, cao hơn mức trung bình 5 năm là 78% và trung bình 10 năm là 76%.

Mức độ “EPS surprise” đạt 12,3%, so với trung bình 5 năm là 7,3% và trung bình 10 năm là 7,1%.

Kết quả lịch sử được tính trên toàn bộ mẫu doanh nghiệp, trong khi dữ liệu hiện tại chỉ phản ánh nhóm đã công bố, điều này ảnh hưởng đến cách diễn giải.

Những đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận đến từ các ngành công nghiệp, công nghệ thông tin (IT), tài chính, truyền thông và chăm sóc sức khỏe.

Ngành năng lượng tiếp tục gây áp lực lên kết quả do các điều chỉnh giảm dự báo.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận “blended” của chỉ số hiện đạt 15,1% YoY, tăng từ 13,0% một tuần trước và 13,1% cuối tháng 3, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong mùa báo cáo. Nếu duy trì, đây sẽ là quý thứ sáu liên tiếp S&P 500 đạt tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Dữ liệu doanh thu cũng tiếp tục tích cực:

81% doanh nghiệp báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng, cao hơn mức trung bình 5 năm là 70% và trung bình 10 năm là 67%.

Mức “revenue surprise” đạt 2,0%, tương đương trung bình 5 năm và cao hơn trung bình 10 năm là 1,5%.

Tăng trưởng doanh thu toàn chỉ số đạt 10,3% YoY, so với 10,0% một tuần trước và 9,9% cuối tháng 3.

Nếu duy trì, đây sẽ là tốc độ tăng doanh thu nhanh nhất kể từ Q2 2022, khi đạt 11,0%.

Tất cả 11 ngành trong chỉ số đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu YoY, dẫn đầu là công nghệ, truyền thông và tài chính.

Tất cả 11 ngành trong chỉ số đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là công nghệ, dịch vụ truyền thông và tài chính. Về triển vọng, các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt là 20,6%, 22,7% và 20,4% cho các quý Q2, Q3 và Q4 năm 2026. Cả năm 2026, lợi nhuận dự kiến tăng 18,6%. Tỷ lệ P/E dự phóng hiện ở mức 20,9, cao hơn cả mức trung bình 5 năm và 10 năm, đồng thời cũng cao hơn mức 19,7 vào cuối tháng 3. Trong phần còn lại của mùa báo cáo lợi nhuận, khoảng 180 công ty trong chỉ số S&P 500, bao gồm 11 công ty thuộc Dow Jones, vẫn chưa công bố kết quả.

Phố Wall đón nhận kết quả kinh doanh mạnh với sự lạc quan vừa phải

Dù kết quả kinh doanh nhìn chung tích cực, mức độ “thưởng” của thị trường dành cho các doanh nghiệp vẫn ở mức vừa phải. Đồng thời, cấu trúc của các bất ngờ (cả về lợi nhuận và doanh thu) cho thấy sức mạnh cơ bản vẫn duy trì nhưng có chọn lọc. Câu hỏi trọng tâm không chỉ là doanh nghiệp có vượt kỳ vọng hay không, mà còn là vượt bao nhiêu và trong bối cảnh kinh tế vĩ mô như thế nào.

Phản ứng của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận

Thị trường đang phản ứng với các bất ngờ EPS tích cực trong Q1 2026 thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử, trong khi mức phạt cho các kết quả kém hơn kỳ vọng cũng nhẹ hơn:

Các công ty vượt dự báo ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu trung bình +0,9% trong khoảng từ 2 ngày trước đến 2 ngày sau công bố, so với mức trung bình 5 năm là +1,0%.

Các công ty có kết quả thấp hơn kỳ vọng ghi nhận mức giảm trung bình -2,6%, nhẹ hơn mức trung bình 5 năm là -2,9%.

Cấu trúc bất ngờ về doanh thu

Cấu trúc bất ngờ về doanh thu vẫn mạnh hơn so với mức trung bình lịch sử:

81% doanh nghiệp công bố doanh thu cao hơn kỳ vọng.

0% phù hợp với dự báo.

19% thấp hơn dự báo.

Tỷ lệ doanh nghiệp vượt kỳ vọng doanh thu cao hơn mức trung bình 1 năm (73%), 5 năm (70%) và 10 năm (67%).

Tỷ lệ cao nhất thuộc về các ngành dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng thiết yếu, năng lượng và bất động sản, đều đạt 100%.

Tỷ lệ thấp nhất thuộc về tiện ích công cộng (67%) và hàng tiêu dùng không thiết yếu (69%).

Mức độ bất ngờ và khác biệt theo ngành

Mức bất ngờ doanh thu trung bình đạt +2,0%, tương đương mức trung bình 5 năm, cao hơn mức trung bình 1 năm (+1,6%) và 10 năm (+1,5%).

Những ngành có mức vượt kỳ vọng cao nhất:

công nghệ thông tin: +5,8%

nguyên vật liệu: +4,4%

Ngành có mức vượt kỳ vọng thấp nhất:

hàng tiêu dùng không thiết yếu: +0,4%

US500 (khung H1)



Nguồn: xStation5