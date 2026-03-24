🔍Phố Wall cố gắng phục hồi trong bối cảnh hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đã thu hẹp mức giảm từ khoảng -1% xuống còn -0,2%, trong khi chỉ số S&P 500 giao ngay đang đảo chiều tăng nhẹ gần 0,1%, sau khi các nguồn tin từ Iran cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu các nỗ lực tiếp cận ngoại giao và Tehran sẵn sàng xem xét các đề xuất thực tế nhằm chấm dứt xung đột.

Dù chưa có đàm phán chính thức, Iran đã phát tín hiệu sẵn sàng với các giải pháp có thể:

bảo vệ lợi ích quốc gia,

đảm bảo không theo đuổi vũ khí hạt nhân,

cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình,

và dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Đồng thời, Iran dường như đang gửi đi các tín hiệu trái chiều. Một mặt, nước này thừa nhận khả năng đối thoại; mặt khác, chính thức phủ nhận sự tồn tại của các cuộc đàm phán trực tiếp và duy trì lập trường công khai khá cứng rắn. Nhiều khả năng các cuộc trao đổi không chính thức với Hoa Kỳ đã diễn ra, nhưng Tehran cần “giữ thể diện” trong nước và với các đồng minh, do đó xuất hiện các thông điệp mâu thuẫn.

Phản ứng tích cực của thị trường chứng khoán cho thấy nhà đầu tư vẫn xem kịch bản hạ nhiệt dần là động lực chính cho một đợt phục hồi tiềm năng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn. Hoa Kỳ dường như đang đàm phán từ vị thế mạnh, trong khi Iran vẫn giữ các khả năng có thể làm gia tăng chi phí xung đột đối với Donald Trump và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong khi đó, điều kiện trên thị trường nhiên liệu vẫn ở trạng thái căng thẳng. Shell cho biết những dấu hiệu đầu tiên của gián đoạn nguồn cung có thể xuất hiện tại thị trường nhiên liệu châu Âu ngay từ tháng 4.

