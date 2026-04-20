Phố Wall có lập đỉnh mới?🗽 Điểm nhấn từ mùa báo cáo S&P 500

Mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ đã khởi đầu mạnh hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường, và dữ liệu ban đầu từ FactSet cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đang bước vào giai đoạn công bố kết quả với lợi thế rõ rệt so với dự báo của các nhà phân tích. Ở thời điểm hiện tại, theo FactSet, khoảng 10% số công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả quý 1/2026, và có tới 88% trong số đó vượt kỳ vọng về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm và 10 năm, phản ánh bức tranh tích cực của doanh nghiệp Mỹ ngay từ giai đoạn đầu của mùa báo cáo quan trọng nhất. Điểm đáng chú ý là không chỉ lợi nhuận mạnh—doanh thu cũng duy trì vững vàng, củng cố quan điểm rằng mùa báo cáo này không chỉ được thúc đẩy bởi EPS. Dữ liệu doanh thu (top-line) cũng rất tích cực, điều mà nhà đầu tư thường đánh giá cao hơn vì phản ánh sức khỏe kinh doanh thực sự, thay vì chỉ là cắt giảm chi phí hay tối ưu biên lợi nhuận.

Những điểm chính từ mùa báo cáo S&P 500

Quan trọng không kém, mức độ “vượt kỳ vọng” cũng rất ấn tượng. Tổng thể, các công ty đang báo cáo lợi nhuận cao hơn 10,8% so với dự báo, so với mức trung bình 5 năm là 7,3% và 10 năm là 7,1%. Cần lưu ý rằng các mức trung bình lịch sử này dựa trên toàn bộ 500 công ty sau khi kết thúc mùa báo cáo, chứ không chỉ một phần nhỏ như hiện tại—điều này càng làm nổi bật kết quả hiện tại.

Cho đến nay, 84% công ty trong S&P 500 đã công bố doanh thu vượt kỳ vọng, so với mức trung bình 5 năm là 70% và 10 năm là 67%. Mức “surprise” doanh thu tổng thể đạt 2,0%—tương đương trung bình 5 năm nhưng cao hơn mức trung bình 10 năm là 1,5%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu tổng hợp (blended) cho quý 1 hiện ở mức 9,9%, so với 9,8% một tuần trước và 9,8% vào cuối tháng 3. Mức thay đổi không lớn nhưng mang ý nghĩa quan trọng—nó xác nhận rằng sự cải thiện kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu thực tế. Nếu xu hướng này được duy trì, đây sẽ là mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất của S&P 500 kể từ quý 3/2022 (11,0%).

Trong khi đó, hợp đồng S&P 500 (US500) đang duy trì trên mốc 7.100 điểm vào đầu tuần giao dịch mới, giao dịch cao hơn khoảng 7% so với đường trung bình động 200 phiên (EMA200 – đường màu đỏ).

Nguồn: xStation5

Khởi đầu mạnh, nhưng bức tranh tổng thể quý chưa thay đổi

Thoạt nhìn, tình hình có vẻ khá nghịch lý. Một mặt, chỉ số hiện đang ghi nhận kết quả lợi nhuận tốt hơn so với một tuần trước. Mặt khác, so với cuối tháng 3 - thời điểm kết thúc quý 1 - tốc độ tăng trưởng tổng thể vẫn không thay đổi. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận “blended” (kết hợp giữa kết quả đã công bố và ước tính của các công ty chưa báo cáo) hiện ở mức 13,2%, tăng từ 12,2% một tuần trước, nhưng vẫn bằng với mức ghi nhận vào ngày 31/03.

Nếu đà này được duy trì, đây sẽ là quý thứ sáu liên tiếp S&P 500 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng chống chịu đáng kể của các doanh nghiệp Mỹ, bất chấp môi trường lãi suất cao, áp lực chi phí và đà tăng trưởng kinh tế không đồng đều.

Tài chính và truyền thông dẫn dắt, năng lượng kéo giảm

Sự cải thiện trong tuần qua chủ yếu đến từ các bất ngờ tích cực về lợi nhuận trong các lĩnh vực Tài chính và Dịch vụ truyền thông. Hai nhóm này đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận chung của chỉ số. Tuy nhiên, một phần tác động tích cực này đã bị bù trừ bởi việc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận trong lĩnh vực Năng lượng.

Xét trên giai đoạn rộng hơn kể từ ngày 31/03, đóng góp tích cực từ Tài chính và Dịch vụ truyền thông đã bị cân bằng bởi xu hướng yếu hơn ở các lĩnh vực Năng lượng và Chăm sóc sức khỏe. Nói cách khác, thị trường đã cải thiện trong ngắn hạn, nhưng chưa có sự thay đổi đáng kể so với điểm xuất phát vào cuối quý.

Xét theo ngành, có 8 trong số 11 lĩnh vực đang ghi nhận hoặc được kỳ vọng sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ. Các nhóm dẫn đầu bao gồm:

Công nghệ (Information Technology)

Nguyên vật liệu và sản xuất công nghiệp

Tài chính

Tiện ích (Utilities)

Ở chiều ngược lại, có 3 lĩnh vực được dự báo suy giảm lợi nhuận, trong đó yếu nhất là:

Năng lượng

Chăm sóc sức khỏe

Nguồn: FactSet

Tài chính một lần nữa trở thành tâm điểm

Ở khía cạnh doanh thu, tương tự như lợi nhuận, lĩnh vực Tài chính đã đóng góp tích cực lớn nhất vào sự cải thiện chung của chỉ số. Các ngân hàng và tổ chức tài chính là yếu tố chính giúp tổng doanh thu toàn thị trường hiện trông khả quan hơn so với cả một tuần trước lẫn thời điểm cuối tháng 3.

Điều quan trọng là tăng trưởng doanh thu có vẻ được phân bổ đồng đều hơn so với tăng trưởng lợi nhuận. Theo FactSet, cả 11 lĩnh vực đều đang ghi nhận hoặc được kỳ vọng sẽ ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Những nhóm dẫn đầu bao gồm:

Công nghệ thông tin

Dịch vụ truyền thông

Tài chính

Điều này cho thấy tăng trưởng doanh số mang tính diện rộng, không chỉ tập trung vào một vài công ty công nghệ vốn hóa lớn.

Định giá vẫn ở mức cao

Một mùa báo cáo lợi nhuận mạnh không đồng nghĩa với việc thị trường đang rẻ. Ngược lại, các kết quả tích cực đang diễn ra trong bối cảnh định giá vốn đã cao. Tỷ lệ P/E dự phóng 12 tháng của S&P 500 hiện ở mức 20,9 (dựa trên giá đóng cửa ngày thứ Tư và dự báo EPS), cao hơn mức trung bình 5 năm (19,9) và 10 năm (18,9). Con số này cũng cao hơn mức 19,7 ghi nhận vào cuối quý 1 (31/03).

Điều này cho thấy thị trường không chỉ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục mà còn ngày càng tin tưởng vào kịch bản đó. Kết quả là “tiêu chuẩn” đối với doanh nghiệp đang được nâng cao. Trong những tuần tới, chỉ vượt dự báo có thể là chưa đủ—nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng doanh thu, biên lợi nhuận, triển vọng tương lai và bình luận của ban lãnh đạo về nửa cuối năm.

Thị trường đã nhìn xa hơn quý 1

Các nhà phân tích rõ ràng đang hướng sự chú ý vượt ra ngoài quý 1. Kỳ vọng cho phần còn lại của năm 2026 vẫn rất tham vọng, với dự báo tăng trưởng lợi nhuận:

Quý 2: +20,1%

Quý 3: +22,2%

Quý 4: +19,9%

Cho cả năm, lợi nhuận được kỳ vọng tăng 18,0% so với cùng kỳ.

Đây là những dự báo mạnh, nhưng đồng thời cũng làm tăng áp lực. Kỳ vọng càng cao, biên độ chấp nhận thất vọng càng nhỏ. Hiện tại, dữ liệu vẫn ủng hộ kịch bản tích cực, nhưng khi mùa báo cáo tiếp diễn, thị trường có thể sẽ trở nên chọn lọc hơn.

Nguồn: FactSet

Giai đoạn cao điểm vẫn còn phía trước

Cho đến nay, chỉ khoảng 1/10 số công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả, đồng nghĩa với việc giai đoạn quan trọng nhất vẫn chưa diễn ra. Trong tuần tới, sẽ có 93 công ty trong chỉ số - bao gồm 7 thành phần của Dow Jones - công bố kết quả quý 1. Làn sóng này sẽ mang tính định hình trong việc xác định liệu động lực tích cực hiện tại có thể trở thành một xu hướng bền vững hay không.

Ở thời điểm hiện tại, có thể rút ra kết luận tương đối rõ ràng: mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ đã khởi đầu mạnh mẽ, với mức “vượt kỳ vọng” cao hơn bình thường và tăng trưởng vững chắc cả về lợi nhuận lẫn doanh thu. Thách thức nằm ở chỗ phần lớn những yếu tố tích cực này đã được phản ánh vào giá thị trường. Vì vậy, những tuần tới sẽ kiểm chứng không chỉ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn xem liệu Phố Wall có tiếp tục sẵn sàng trả mức định giá cao cho tăng trưởng hay không.