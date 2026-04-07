Phố Wall giảm điểm khi đàm phán ngừng bắn Mỹ - Iran bế tắc trước tối hậu thư của Trump 📉

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang điều chỉnh sau các mức tăng của hôm qua, thể hiện rõ ở hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100), giảm hơn 0,5% hôm nay. Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng hạn chót quyết định để Iran phản hồi là 2:00 sáng giờ CET, từ đêm thứ Ba sang thứ Tư. Xung đột đã bước vào giai đoạn leo thang quân sự công khai, với cả hai bên tiến hành các đợt tấn công đồng thời. Israel thực hiện một loạt cuộc tấn công rộng rãi vào các mục tiêu tại Iran, trong khi Iran tiếp tục các đợt trả đũa, bao gồm tấn công cơ sở hạ tầng và tài sản liên quan đến Mỹ và các đồng minh. Nếu không có đột phá nào vào buổi tối, khả năng hạ nhiệt sẽ giảm đáng kể, làm tăng xác suất Trump thực hiện các mối đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng Iran quy mô lớn.
Tấn công vào ngành dầu khí: Mỹ tấn công đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu chính của Iran – kết hợp với các đợt trả đũa của Tehran nhằm vào cơ sở hóa dầu ở Jubail, Saudi Arabia, cho thấy xung đột đang lan vào lĩnh vực dầu khí, ám chỉ bế tắc trong đàm phán.
Iran chuyển sang lập trường hung hăng hơn: Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố “đã hết kiềm chế” và cảnh báo tấn công ra ngoài khu vực, làm tăng nguy cơ leo thang quốc tế.
Nguy cơ trực tiếp đối với cơ sở hạ tầng Mỹ và đồng minh: Các tuyên bố của Iran ám chỉ có thể nhắm vào căn cứ quân sự, cơ sở năng lượng, thậm chí cả nhóm tác chiến tàu sân bay.
Khu vực Vùng Vịnh chịu ảnh hưởng ngày càng lớn: UAE đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó mối đe dọa tên lửa, cho thấy phạm vi xung đột đang mở rộng.
Áp lực hậu cần nội địa tại Iran: Các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt và gián đoạn dịch vụ tàu hỏa phản ánh căng thẳng trong hệ thống vận tải và di chuyển nội địa.
Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng: Các sự cố hàng hải và rủi ro gián đoạn đang đẩy giá dầu lên cao, gây lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Giá dầu Brent và WTI tăng, trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ giảm, phản ánh xu hướng tránh rủi ro (risk-off).
Các nỗ lực ngoại giao vẫn hạn chế và không hiệu quả. Iran từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời, giữ lập trường cứng rắn, trong khi các nỗ lực hòa giải chưa đạt tiến triển cụ thể.
Các nền kinh tế toàn cầu đang chuẩn bị cho các cú sốc năng lượng tiềm tàng. EU triệu tập các cuộc họp phối hợp, trong khi Nhật Bản đảm bảo nguồn cung dầu, phản ánh lo ngại về gián đoạn kéo dài.
Iran đã phản hồi kế hoạch 15 điểm của Mỹ bằng đề xuất 10 điểm của mình, vốn dường như không được Washington chấp nhận. Nội dung bao gồm: Gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, Bảo đảm an ninh dài hạn, Israel rút khỏi Lebanon. Phí vận chuyển 2 triệu USD mỗi tàu đi qua Eo biển Hormuz dưới sự điều phối của Iran - ngầm ý kiểm soát eo biển.
