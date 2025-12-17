Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều🔎

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa phiên thứ Tư với diễn biến trái chiều nhưng nhìn chung cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý chờ đợi trước khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Năm, cũng như sau những bình luận thận trọng từ Fed. Chỉ số Dow Jones (US30) thể hiện tốt nhất nhờ sự hỗ trợ của nhóm tài chính, trong khi S&P 500 (US500) và Nasdaq (US100) gặp khó trong việc duy trì đà tăng đầu phiên do áp lực bán ở nhóm Big Tech và bán dẫn.

Sự suy yếu của lĩnh vực công nghệ là chủ đề chính khi thị trường mở cửa, xuất phát từ làn sóng lo ngại mới liên quan đến hạ tầng AI sau các thông tin về vấn đề tài trợ cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá 10 tỷ USD của Oracle. Điều này đã lấn át bối cảnh vĩ mô tương đối yên ắng. Trong bối cảnh hiện tại, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang báo cáo lợi nhuận của Micron công bố vào cuối ngày, có thể cung cấp manh mối về sức khỏe của ngành bán dẫn.

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Chỉ số công nghệ đang chịu áp lực bán nhẹ trong hôm nay. Tại thời điểm viết bài, US100 giảm 0,10%, với mức giảm chủ yếu đến từ các công ty bán dẫn và công nghệ thông tin.

Tin tức doanh nghiệp