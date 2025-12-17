Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều🔎

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa phiên thứ Tư với diễn biến trái chiều nhưng nhìn chung cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý chờ đợi trước khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Năm, cũng như sau những bình luận thận trọng từ Fed. Chỉ số Dow Jones (US30) thể hiện tốt nhất nhờ sự hỗ trợ của nhóm tài chính, trong khi S&P 500 (US500) và Nasdaq (US100) gặp khó trong việc duy trì đà tăng đầu phiên do áp lực bán ở nhóm Big Tech và bán dẫn.
Sự suy yếu của lĩnh vực công nghệ là chủ đề chính khi thị trường mở cửa, xuất phát từ làn sóng lo ngại mới liên quan đến hạ tầng AI sau các thông tin về vấn đề tài trợ cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá 10 tỷ USD của Oracle. Điều này đã lấn át bối cảnh vĩ mô tương đối yên ắng. Trong bối cảnh hiện tại, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển sang báo cáo lợi nhuận của Micron công bố vào cuối ngày, có thể cung cấp manh mối về sức khỏe của ngành bán dẫn.
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)
Chỉ số công nghệ đang chịu áp lực bán nhẹ trong hôm nay. Tại thời điểm viết bài, US100 giảm 0,10%, với mức giảm chủ yếu đến từ các công ty bán dẫn và công nghệ thông tin.
Tin tức doanh nghiệp
-
Oracle (ORCL.US): Cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi các cuộc đàm phán tài trợ cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá 10 tỷ USD tại Michigan bị đình trệ, làm dấy lên thêm nghi ngờ về tốc độ mở rộng hạ tầng AI. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về mức đòn bẩy gia tăng và các nghĩa vụ thuê ngoài bảng cân đối kế toán.
-
Micron (MU.US): Tăng khoảng 1% trước khi công bố kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư coi báo cáo này là thước đo quan trọng cho nhu cầu bán dẫn liên quan đến AI. Là nhà cung cấp bộ nhớ cho các máy chủ của Nvidia, Micron nằm ở trung tâm làn sóng nhu cầu này. Triển vọng về tính bền vững của chi tiêu từ các hyperscaler sẽ đặc biệt được chú ý.
-
General Mills (GIS.US): Tăng 1,90% sau khi doanh thu vượt kỳ vọng, dù EPS thấp hơn dự báo. Công ty tái khẳng định triển vọng cả năm, giúp xoa dịu lo ngại về nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu suy yếu.
-
Hut 8 (HUT.US): Tăng vọt 19% sau khi công bố thỏa thuận thuê kéo dài 15 năm trị giá 7 tỷ USD để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 245 megawatt tại Louisiana. Động thái này cho thấy sự chuyển dịch của ngành từ khai thác tiền mã hóa sang lưu trữ và vận hành AI. Giai đoạn xây dựng ban đầu dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027 khi nhu cầu hạ tầng tăng tốc.
-
Tesla (TSLA.US): Tiếp tục tăng khi nhà đầu tư phản ứng tích cực với việc xác nhận các thử nghiệm Robotaxi hiện đang được tiến hành mà không cần tài xế an toàn. Cột mốc này củng cố niềm tin vào chiến lược AI và tự hành dài hạn của Tesla. Wedbush ước tính riêng mảng tự hành có thể trở thành thị trường trị giá 1.000 tỷ USD.
-
Amazon (AMZN.US): Nhích nhẹ sau các tin tức cho rằng công ty đang đàm phán đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào OpenAI, có thể định giá doanh nghiệp này trên 500 tỷ USD. Các cuộc thảo luận cho thấy cuộc đua ngày càng gay gắt của Big Tech trong việc đảm bảo năng lực tính toán cho AI.
-
Warner Bros. Discovery (WBD.US): Giảm 1,20% sau khi hội đồng quản trị kêu gọi cổ đông bác bỏ đề xuất thâu tóm của Paramount Skydance, cho rằng mức giá không hấp dẫn và thiếu nguồn tài trợ. Hội đồng quản trị tái khẳng định sự ủng hộ đối với thỏa thuận sáp nhập hiện tại với Netflix.
-
Lennar (LEN.US): Giảm 3,20% sau khi nhà phát triển bất động sản này báo cáo lợi nhuận quý IV thấp hơn do các thách thức kéo dài về khả năng chi trả trên thị trường nhà ở.
-
Các ngân hàng lớn – bao gồm Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) và Citigroup (C) – đã đặt ra các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng cho năm 2026 sau một năm kỷ lục. Doanh thu mạnh mẽ từ ngân hàng đầu tư và giao dịch, cùng môi trường pháp lý thuận lợi hơn, đang thúc đẩy tâm lý lạc quan. Các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành sẽ đạt mức cao mới trong năm tới.
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn dự kiến; GBPUSD giảm nhẹ.
Cuộc chiến Chip toàn cầu
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.