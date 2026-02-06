📈Phố Wall phục hồi, chỉ số VIX giảm 5% 🗽Mùa báo cáo lợi nhuận của Mỹ cho biết điều gì?

Tâm lý trong phiên giao dịch thứ Sáu đang trở nên tích cực và mang tính “risk-on” rõ rệt hơn. Chỉ số biến động VIX đã điều chỉnh giảm gần 10% so với vùng đỉnh gần nhất và hiện giảm khoảng 5% tính từ nửa đêm. Hợp đồng tương lai US500 tăng hơn 0,7%, trong khi US100 tăng khoảng 1,3%.

Các thị trường châu Á đã lấy lại sự ổn định sau nhịp giảm đầu phiên thứ Sáu, dù nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng với nhóm cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Amazon từng giảm khoảng 11% trong giao dịch ngoài giờ tại Mỹ, nhưng hiện mức giảm đã thu hẹp còn khoảng 7%. Công ty dự kiến chi 200 tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo trong năm nay, đồng thời đưa ra triển vọng doanh thu và lợi nhuận khiến thị trường đánh giá là chưa đủ hấp dẫn.

Yếu tố địa chính trị cũng đang giúp thị trường “dễ thở” hơn. Mỹ tiếp tục đàm phán với Iran tại Oman, và nhà đầu tư xem việc các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra là tín hiệu tích cực — qua đó làm giảm nhu cầu phòng thủ quá mạnh trước nguy cơ xung đột quân sự Mỹ–Tehran.

Tại châu Âu, Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận gần đây liên quan đến Ukraine và Nga mang tính xây dựng và có ý nghĩa. Tổng thống Zelensky nói rằng vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra tại Mỹ, điều này có thể cho thấy hai bên đang tiến gần hơn đến một thỏa hiệp, ít nhất là về một vấn đề quan trọng nào đó.

US500 và VIX (D1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 100 điểm so với đường EMA50 (đường màu cam). Mức điều chỉnh từ đỉnh vẫn tương đối nhẹ, và chỉ số vẫn còn thấp hơn khoảng 300 điểm so với vùng đỉnh lịch sử.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Mùa báo cáo lợi nhuận Mỹ (FactSet – cập nhật đến 04/02)

Dù thị trường vừa điều chỉnh, S&P 500 vẫn đang thể hiện yếu tố thường là nền tảng của một chu kỳ tăng giá: tăng trưởng lợi nhuận EPS hai chữ số, hiện đang hướng tới quý thứ 5 liên tiếp (tính đến thời điểm này). Chỉ trong 1 tuần, tăng trưởng EPS “blended” của Q4 đã tăng mạnh từ 8,2% lên 11,9%. Nếu mức này được duy trì, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ giai đoạn Q4/2017 – Q4/2018 mà S&P 500 ghi nhận 5 quý liên tiếp tăng trưởng EPS hai chữ số so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý là sự cải thiện này đã hình thành rõ ràng trong nhiều tháng:

30/09: tăng trưởng lợi nhuận Q4 ước tính khoảng 7,2%

31/12: tăng lên 8,3%

Hiện tại: đạt 11,9%

Nói cách khác, mùa báo cáo lần này liên tục “nâng chuẩn” lợi nhuận toàn chỉ số.

Nguồn gốc của bất ngờ tích cực

Đà tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận hiện đang tập trung chủ yếu ở ba nhóm ngành có tác động lớn nhất: Công nghệ Thông tin (Information Technology), Công nghiệp (Industrials) và Dịch vụ Truyền thông (Communication Services) - đây là những động lực chính đứng sau việc các dự báo EPS được nâng lên kể từ cuối năm.

Industrials: thay đổi câu chuyện mạnh nhất, nhưng có yếu tố “một lần” đáng kể. Tăng trưởng lợi nhuận blended của nhóm Công nghiệp đã đảo chiều mạnh từ -0,3% lên +25,6% kể từ ngày 31/12, chủ yếu nhờ hai cú bất ngờ lớn: Boeing: 9,92 USD vs -0,44 USD kỳ vọng GE Vernova: 13,48 USD vs 2,93 USD kỳ vọng Tuy nhiên, điểm quan trọng là cả hai kết quả này bị tác động đáng kể bởi yếu tố lợi nhuận bất thường (Boeing hưởng lợi từ khoản lãi lớn do bán tài sản, còn GE Vernova có lợi thế lớn từ yếu tố thuế). Điều này giúp cải thiện số liệu toàn mùa báo cáo, nhưng không phản ánh hoàn toàn sức mạnh lợi nhuận bền vững.

Information Technology: lực đỡ chất lượng cao cho toàn chỉ số. Nhóm Công nghệ đã kéo tăng trưởng blended từ 25,8% lên 29,8% y/y, với đóng góp quan trọng từ các “ông lớn”: Apple: $2.84 vs $2.67 Microsoft: $4.14 vs $3.91

Communication Services: Meta tiếp tục “kéo chỉ số”. Tăng trưởng lợi nhuận của nhóm Dịch vụ Truyền thông đã tăng từ 6,2% lên 10,2%, chủ yếu nhờ: Meta Platforms: $8.88 vs $8.21



Triển vọng sắp tới

Thị trường hiện vẫn đang định giá kịch bản tăng trưởng lợi nhuận (EPS) hai chữ số tiếp tục kéo dài sau Q4. Các dự báo đồng thuận (consensus) cho bốn quý tới vẫn khá tham vọng, qua đó củng cố quan điểm rằng yếu tố nền tảng (fundamentals) - ít nhất là về lợi nhuận - vẫn đang đóng vai trò chính trong việc nâng đỡ định giá thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, mùa báo cáo Q4 đang diễn ra đúng kỳ vọng và thậm chí tích cực hơn, giúp duy trì niềm tin rằng đà tăng trưởng EPS có thể tiếp tục.

Q1 2026: 11.7%

Q2 2026: 14.9%

Q3 2026: 15.2%

Q4 2026: 15.4%

Nguồn: FactSet Research Systems