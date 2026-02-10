Phố Wall tăng điểm bất chấp doanh số bán lẻ yếu.

Phố Wall mở cửa phiên giao dịch khá thận trọng, với các chỉ số chính ghi nhận mức tăng nhẹ. S&P 500 tăng khoảng 0,2%, Nasdaq tăng 0,1%, trong khi Dow Jones tăng gần 0,5%. Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì tâm lý tích cực sau phiên đóng cửa hôm qua, khi phần lớn các chỉ số kết phiên trong sắc xanh và Dow Jones lập mức đóng cửa kỷ lục mới, phản ánh dòng tiền tiếp tục tích lũy và sức mạnh tương đối của các doanh nghiệp vốn hóa lớn – đặc biệt là nhóm công nghệ, vốn đang hồi phục sau giai đoạn giảm trước đó.

Về góc nhìn vĩ mô, dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ tháng 12 vừa được công bố cho thấy kết quả thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Doanh số theo tháng không tăng, và thành phần “cốt lõi” (loại trừ ô tô) cũng không ghi nhận tăng trưởng. Điều này cho thấy khả năng chi tiêu tiêu dùng đang chậm lại, có thể làm giảm đà tăng trưởng kinh tế và hạn chế áp lực lạm phát do cầu kéo. Đồng thời, chi phí lao động vẫn tăng nhưng chậm hơn dự báo, qua đó giảm nguy cơ giá cả tăng quá mạnh. Dữ liệu tiêu dùng yếu kết hợp với các tín hiệu hiện tại cho thấy lạm phát có thể tiếp tục hạ nhiệt, làm gia tăng khả năng Fed sẽ chuyển sang lập trường ôn hòa hơn, mở ra triển vọng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang nhích nhẹ trong phiên hôm nay. Tâm lý tích cực trong nhóm công nghệ đang hỗ trợ định giá thị trường, bất chấp dữ liệu bán lẻ yếu hơn kỳ vọng. Việc chi tiêu tiêu dùng chậm lại có thể làm tăng khả năng Fed nới lỏng chính sách, từ đó tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan trên thị trường. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp:

Alphabet (GOOGL.US) đã huy động 20 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm tài trợ cho kế hoạch mở rộng mảng trí tuệ nhân tạo. Trái phiếu được phát hành với nhiều kỳ hạn khác nhau và thu hút nhu cầu cực lớn, với lượng đặt mua vượt 100 tỷ USD. Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ đầu tư vào trung tâm dữ liệu và công nghệ AI, với chi tiêu vốn (CAPEX) dự kiến lên tới 185 tỷ USD vào năm 2026. Ngoài ra, một số báo cáo cho biết Alphabet đang cân nhắc phát hành trái phiếu 100 năm bằng đồng bảng Anh.

S&P Global (SPGI.US) giảm mạnh sau khi công bố kết quả Q4 và triển vọng năm 2026 gây thất vọng. Cổ phiếu đang giảm khoảng 7% do dự báo EPS thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dù doanh thu quý có tăng nhẹ. Tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu yếu hơn dự kiến cho cả năm làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng và khả năng duy trì động lực như trước đây.

Datadog (DDOG.US) tăng giá sau báo cáo Q4/2025 khi công ty vượt kỳ vọng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Datadog ghi nhận doanh thu tăng khoảng 29% so với cùng kỳ, đạt 953 triệu USD, với EPS điều chỉnh 0,59 USD, cao hơn dự báo. Công ty cũng đưa ra triển vọng doanh thu Q1/2026 cao hơn kỳ vọng, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Dù EPS dự báo cho Q1 thấp hơn nhẹ so với consensus, kết quả mạnh và triển vọng doanh thu tích cực vẫn hỗ trợ cổ phiếu.

Spotify (SPOT.US) tăng sau khi kết quả Q4/2025 và triển vọng tương lai vượt kỳ vọng thị trường. Công ty ghi nhận tăng trưởng mạnh về số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) và thuê bao Premium, kéo theo doanh thu cao hơn và cải thiện lợi nhuận. Spotify cũng công bố dự báo Q1/2026 với kỳ vọng tăng trưởng người dùng tiếp tục duy trì cùng hiệu quả tài chính ổn định, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu.

Coca-Cola (KO.US) giảm sau báo cáo Q4/2025. Dù EPS nhỉnh hơn dự báo, doanh thu lại thấp hơn kỳ vọng, trong khi triển vọng tăng trưởng doanh số năm 2026 khá vừa phải tiếp tục tạo áp lực lên cổ phiếu.

