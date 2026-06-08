Phố Wall tiếp tục hồi phục 🗽 Marvell tăng vọt 14% - công ty sẽ gia nhập S&P 500

Chứng khoán Mỹ đang lấy lại sức hút đối với nhà đầu tư, với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng gần 1%. Đồng thời, US100 đang phục hồi gần 2,3% khi nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng của thị trường trong hôm nay. Trong số các doanh nghiệp thu hút sự chú ý đặc biệt có nhà thiết kế chip bán dẫn Marvell Technology.

US500 (H1)

Quan sát biểu đồ US500, giá đã tăng lên vùng tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần đây và phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Vùng quan trọng tiếp theo nằm quanh 7.530 điểm, nơi đường EMA 200 chu kỳ trùng với vùng Fibonacci 61,8%–71,6%. Nếu chỉ số gặp kháng cự tại đây, kịch bản cơ sở vẫn là xu hướng giảm trung hạn sẽ tiếp tục.

Nguồn: xStation5

Tại sao cổ phiếu Marvell tăng mạnh?

Cổ phiếu của Marvell Technology (MRVL) khởi đầu tuần mới với một đợt tăng mạnh, tăng khoảng 10% sau thông báo bất ngờ rằng nhà sản xuất chip tập trung vào AI này sẽ gia nhập S&P 500 vào cuối tháng này. Thông tin được công bố sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu và nhanh chóng cải thiện tâm lý của giới đầu tư đối với công ty.

Vài tuần gần đây là giai đoạn đầy biến động đối với các cổ đông của Marvell. Cổ phiếu giao dịch quanh mức 205 USD vào cuối tháng 5 trước khi tăng vọt lên trên 320 USD vào tuần trước. Sau đó, mã này trải qua một đợt điều chỉnh mạnh cùng với sự suy yếu chung của nhóm công nghệ, kết thúc phiên thứ Sáu ở khoảng 260 USD/cổ phiếu. Đợt phục hồi trong ngày thứ Hai đang giúp lấy lại một phần những khoản lỗ đó.

Một trong những động lực quan trọng đằng sau đợt tăng giá gần đây là phát biểu của CEO Nvidia, Jensen Huang, khi ông nhận định Marvell có thể trở thành một thành viên tương lai của câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hóa 1 nghìn tỷ USD. Mặc dù giá trị hiện tại của công ty vẫn còn khá xa cột mốc đó, cổ phiếu Marvell đã tăng hơn 200% kể từ đầu năm, phản ánh sự hứng khởi của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Các chuyên gia phân tích tại Oppenheimer cho rằng những biến động gần đây của thị trường là lời nhắc nhở về những rủi ro khi tập trung quá mức vào một lĩnh vực duy nhất. Theo công ty này, sự chuyển đổi nhanh chóng từ tâm lý "ưa thích rủi ro" (risk-on) sang "né tránh rủi ro" (risk-off) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục, đặc biệt trong những giai đoạn biến động cao.

Bất chấp những dao động gần đây, Marvell vẫn là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bùng nổ đầu tư vào AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu đang diễn ra.

Nguồn: xStation5