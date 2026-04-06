Phố Wall tiếp tục hồi phục 📈 Netflix tăng vọt nhờ Goldman Sachs nâng xếp hạng

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ một phần mức tăng trước đó. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 lùi từ khoảng 24.380 xuống 24.300 điểm, nhưng tính chung trong ngày vẫn tăng hơn 0,7%. Tâm điểm của các nhà đầu tư hiện đang đổ dồn vào dữ liệu ISM Dịch vụ của Mỹ (dự kiến công bố lúc 15:00 GMT), cũng như các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các trung gian Mỹ và phía Iran, được cho là đang được tiến hành thông qua Pakistan. Ban đầu, Iran đã từ chối mở lại Eo biển Hormuz để đổi lấy một lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. Donald Trump đã ấn định thời hạn chót là Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 (01:00 GMT) cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột – hoặc là leo thang (bao gồm cả các cuộc không kích tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng), hoặc là hạ nhiệt căng thẳng.
Raymond James lưu ý rằng bất chấp việc nổ ra chiến tranh với Iran, thị trường chứng khoán vẫn duy trì khả năng phục hồi đáng kinh ngạc mà không có đợt bán tháo tháo lớn nào. Theo ngân hàng này, dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ từ đầu năm 2026 và cấu trúc của thị trường dầu mỏ — nơi giá cao chỉ tập trung trong ngắn hạn — đã giúp ổn định cả thị trường tín dụng lẫn thị trường chứng khoán.
US100 (khung thời gian D1)
Cho đến nay, áp lực giảm điểm vẫn đang bị hạn chế, nhưng thử thách quan trọng tiếp theo đối với các nhà đầu tư sẽ là thời hạn chót mà Donald Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận với Iran. Từ góc độ kỹ thuật, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 vẫn nằm trong một kênh giá xuống và đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên (MA200), hiện nằm cao hơn khoảng 200 điểm.
Nhận định của Ed Yardeni về thị trường chứng khoán Mỹ
Ed Yardeni, người sáng lập Yardeni Research, vẫn giữ quan điểm lạc quan về chỉ số S&P 500. Ông cho rằng mức định giá hiện tại tương đối hấp dẫn và về mặt lịch sử, chứng khoán thường có kết quả tốt sau các cuộc xung đột quân sự lớn của Mỹ.
Dữ liệu lịch sử: S&P 500 đều tăng điểm sau 2 năm kể từ mỗi cuộc xung đột trong số 4 cuộc chiến lớn gần đây nhất — Thế chiến II, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Vùng Vịnh và Chiến tranh Iraq — với mức tăng từ 31% đến 44%.
Định giá: Yardeni lập luận rằng mức thị trường hiện tại mang lại các điểm gia nhập tương đối hấp dẫn. Hệ số P/E dự phóng đã đạt đỉnh ở mức 23 vào tháng 10 năm ngoái và kể từ đó đã giảm khoảng 15%.
Lợi nhuận doanh nghiệp: Trong khi đó, lợi nhuận dự phóng đã tăng 12,7%, đạt mức cao kỷ lục. Điều này cho thấy sự sụt giảm trong định giá phản ánh việc thu hẹp hệ số định giá (multiple compression) hơn là do các yếu tố cơ bản yếu đi.
Tâm lý thị trường: Ban đầu, sự sụt giảm này bị thúc đẩy bởi lo ngại về khả năng sinh lời liên quan đến AI, và sau đó là nỗi sợ rằng xung đột có thể gây ra suy thoái toàn cầu. Bất chấp điều này, các nhà phân tích vẫn chưa điều chỉnh giảm đáng kể kỳ vọng lợi nhuận mà tiếp tục nâng dự báo. Theo dữ liệu từ FactSet, P/E dự phóng 12 tháng đã giảm xuống 19,8 — thấp hơn mức trung bình 5 năm là 19,9 và chỉ cao hơn một chút so với mức trung bình 10 năm là 18,9.
Tin tức doanh nghiệp
Netflix (NFLX.US): Cổ phiếu tăng gần 2% trong phiên tiền thị trường sau khi Goldman Sachs nâng mức xếp hạng từ "Trung lập" lên "Mua". Ngân hàng này dẫn chứng vị thế dẫn đầu liên tục của Netflix trong việc mua lại và phát triển nội dung, cũng như tiềm năng mạnh mẽ trong việc hoàn trả vốn cho cổ đông.
Soleno Therapeutics: Cổ phiếu tăng vọt gần 40% sau khi Neurocrine Biosciences thông báo thỏa thuận mua lại công ty với giá 53 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, định giá thương vụ ở mức khoảng 2,9 tỷ USD. Việc thâu tóm dự kiến sẽ mở rộng danh mục thuốc của Neurocrine và củng cố vị thế của hãng trong lĩnh vực nội tiết và các bệnh hiếm gặp.
Twilio: Cổ phiếu tăng hơn 3% sau khi được Jefferies nâng xếp hạng từ "Giữ" lên "Mua". Ngân hàng này nhấn mạnh vai trò then chốt của Twilio trong việc phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên giọng nói.
