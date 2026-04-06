Phố Wall tiếp tục hồi phục 📈 Netflix tăng vọt nhờ Goldman Sachs nâng xếp hạng

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch tại Mỹ, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ một phần mức tăng trước đó. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 lùi từ khoảng 24.380 xuống 24.300 điểm, nhưng tính chung trong ngày vẫn tăng hơn 0,7%. Tâm điểm của các nhà đầu tư hiện đang đổ dồn vào dữ liệu ISM Dịch vụ của Mỹ (dự kiến công bố lúc 15:00 GMT), cũng như các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các trung gian Mỹ và phía Iran, được cho là đang được tiến hành thông qua Pakistan. Ban đầu, Iran đã từ chối mở lại Eo biển Hormuz để đổi lấy một lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. Donald Trump đã ấn định thời hạn chót là Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 (01:00 GMT) cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột – hoặc là leo thang (bao gồm cả các cuộc không kích tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng), hoặc là hạ nhiệt căng thẳng.

Raymond James lưu ý rằng bất chấp việc nổ ra chiến tranh với Iran, thị trường chứng khoán vẫn duy trì khả năng phục hồi đáng kinh ngạc mà không có đợt bán tháo tháo lớn nào. Theo ngân hàng này, dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ từ đầu năm 2026 và cấu trúc của thị trường dầu mỏ — nơi giá cao chỉ tập trung trong ngắn hạn — đã giúp ổn định cả thị trường tín dụng lẫn thị trường chứng khoán.