Phố Wall tiếp tục nới rộng đà tăng; chỉ số US100 phục hồi hơn 1% 📈

Tâm lý thị trường vào cuối phiên tại châu Âu và trong giai đoạn thứ hai của phiên giao dịch tại Phố Wall đang cải thiện rõ rệt. Hợp đồng US100 hiện đã tăng hơn 1%, trong khi US500 và US2000 lần lượt tăng 0,7% và 0,8%. Đà tăng hôm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu của các công ty như Oracle, Palantir và Applovin tăng mạnh trong khoảng từ +7% đến +15%. Trong khi đó, Nvidia tăng 3,5% và Broadcom tăng 5,4%.
Nguồn: xStation
Chỉ số US100 đã thay đổi triển vọng sau những diễn biến xảy ra vào thời điểm mở cửa phiên Mỹ. Đà tăng được đẩy nhanh và hiện tại giá đã vượt lên trên đường EMA 100 ngày (đường màu tím), vốn nhiều lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên biểu đồ. Giá duy trì càng lâu phía trên ngưỡng này thì khả năng kéo dài xu hướng tăng tổng thể càng lớn.
Nguồn: xStation
⚪Dự báo của JP Morgan về giá Bạc
Tin đầu ngày: Báo cáo NFP mạnh mẽ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed
👿Thấy gì sau báo cáo NFP tháng 1?
CẬP NHẬT MỚI: Trữ lượng dầu mỏ của Mỹ tăng mạnh!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.