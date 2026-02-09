Phố Wall tiếp tục nới rộng đà tăng; chỉ số US100 phục hồi hơn 1% 📈

Tâm lý thị trường vào cuối phiên tại châu Âu và trong giai đoạn thứ hai của phiên giao dịch tại Phố Wall đang cải thiện rõ rệt. Hợp đồng US100 hiện đã tăng hơn 1%, trong khi US500 và US2000 lần lượt tăng 0,7% và 0,8%. Đà tăng hôm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu của các công ty như Oracle, Palantir và Applovin tăng mạnh trong khoảng từ +7% đến +15%. Trong khi đó, Nvidia tăng 3,5% và Broadcom tăng 5,4%.

Nguồn: xStation

Chỉ số US100 đã thay đổi triển vọng sau những diễn biến xảy ra vào thời điểm mở cửa phiên Mỹ. Đà tăng được đẩy nhanh và hiện tại giá đã vượt lên trên đường EMA 100 ngày (đường màu tím), vốn nhiều lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên biểu đồ. Giá duy trì càng lâu phía trên ngưỡng này thì khả năng kéo dài xu hướng tăng tổng thể càng lớn.

Nguồn: xStation