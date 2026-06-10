Photronics giảm 50% 📉 Cơ hội trong ngành bán dẫn hay “bẫy giá trị”?

Photronics (PLAB.US) đã chịu áp lực rất lớn sau khi công bố kết quả kinh doanh quý tài chính Q2, khiến vốn hóa thị trường của công ty hiện chỉ còn khoảng 1,8 tỷ USD, dù đang nắm giữ gần 650 triệu USD tiền mặt. Cổ phiếu đã giảm gần 50% so với mức đỉnh lịch sử khoảng 56 USD/cổ phiếu, khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng và triển vọng Q3 thận trọng.

Nhiều nhà đầu tư trên thị trường đã coi Photronics là một doanh nghiệp tăng trưởng chậm trong ngành bán dẫn, từ đó chuyển dòng tiền sang các cổ phiếu AI và chip đang tăng trưởng mạnh hơn. Công ty cho biết nguyên nhân chính của sự suy yếu là do sự chậm lại trong hoạt động tape-out bán dẫn - giai đoạn các thiết kế chip mới được chuyển sang sản xuất thương mại.

Photronics tạo ra phần lớn doanh thu khi các thiết kế bán dẫn mới bước vào giai đoạn sản xuất, kéo theo nhu cầu đối với các photomask (mặt nạ quang khắc) được sử dụng trong quy trình chế tạo chip. Ban lãnh đạo liên hệ sự suy giảm gần đây với các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, vốn đã ảnh hưởng đến hoạt động của khách hàng và làm giảm nhu cầu đối với photomask.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng cho biết các điều kiện đã bắt đầu cải thiện từ tháng 5. Số lượng các dự án chip mới đã bắt đầu phục hồi, cho thấy giai đoạn suy yếu hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời thay vì mang tính cấu trúc. Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu bán dẫn liên quan đến AI trong dài hạn.

Điều gì có thể hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai?

Một động lực tăng trưởng tiềm năng là mảng mặt nạ cho màn hình tiên tiến của công ty. Samsung Display đang bắt đầu sản xuất hàng loạt các tấm nền AMOLED G8.6 thế hệ mới, dự kiến sẽ được sử dụng trong các mẫu MacBook Pro tương lai của Apple. Sản lượng màn hình tiên tiến tăng lên sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với các photomask chất lượng cao - sản phẩm cốt lõi của Photronics.

Một cơ hội khác đến từ xu hướng gia công ngày càng tăng của các nhà sản xuất bộ nhớ lớn như Samsung và SK hynix. Hoạt động thuê ngoài hiện đã mở rộng sang các tiến trình bán dẫn tiên tiến hơn, bao gồm cả các quy trình nhỏ tới 7 nanomet. Xu hướng này có thể mở rộng đáng kể quy mô thị trường mục tiêu dài hạn của Photronics.

Công ty cũng đang đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất mới tại cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các dự án mở rộng này dự kiến hoàn thành vào năm tài chính 2027, với những lợi ích có thể bắt đầu xuất hiện trong kết quả kinh doanh ngay từ năm tới.

Định giá và luận điểm đầu tư

Sau đợt bán tháo, Photronics hiện đang giao dịch gần giá trị sổ sách và ở mức P/E khoảng 10 lần, mức khá thấp đối với một công ty liên quan đến ngành bán dẫn.

Mặc dù biến động ngắn hạn vẫn có thể tiếp diễn, công ty vẫn đang tạo ra lợi nhuận, duy trì biên lợi nhuận ròng ở mức hai chữ số và gần như không có gánh nặng nợ đáng kể. Bảng cân đối kế toán của công ty vẫn thuộc nhóm mạnh nhất trong số các nhà cung cấp bán dẫn vốn hóa nhỏ và trung bình.

Luận điểm đầu tư cốt lõi là đợt suy giảm hiện tại mang tính chu kỳ chứ không phải vĩnh viễn. Sự phục hồi của hoạt động thiết kế bán dẫn, tăng trưởng liên tục trong các thị trường AI và bộ nhớ, cùng với xu hướng thuê ngoài photomask ngày càng tăng có thể hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.

Các rủi ro chính bao gồm tốc độ phục hồi nhu cầu, khả năng khai thác hiệu quả công suất sản xuất đang mở rộng của công ty, cũng như việc duy trì biên lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh hơn.

Trong lịch sử, cổ phiếu Photronics luôn có mức biến động rất cao. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), phản ánh cả mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo gần đây lẫn thách thức trong việc thiết lập lại xu hướng tăng dài hạn bền vững.

Rủi ro lớn nhất đối với công ty là một đợt suy giảm kinh tế hoặc suy thoái rộng hơn có thể tiếp tục trì hoãn các hoạt động tape-out bán dẫn và các dự án thiết kế chip mới. Trong kịch bản đó, nhu cầu đối với photomask sẽ chịu áp lực và có thể cho thấy khả năng tạo lợi nhuận hiện tại của công ty khó duy trì trong những năm tới.

Nguồn: xStation5