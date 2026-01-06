Platinum vọt 7%

Mặc dù thị trường chứng khoán không rơi vào trạng thái hoảng loạn sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, kim loại quý lại tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Platinum hiện đang dẫn đầu đà tăng (PLATINUM: +7,2% lên 2.300 USD), thu hút dòng tiền trú ẩn trong bối cảnh giá vàng và bạc đang ở mức định giá kỷ lục (vàng tăng khoảng +64% trong năm 2025, bạc tăng khoảng +148% trong năm 2025). Dù hiệu suất của platinum trong năm 2025 nhìn chung tương đồng với các kim loại khác (khoảng +130%), giá vẫn đang tiệm cận đỉnh năm 2008, trong khi vàng và bạc đã có một năm liên tiếp phá vỡ các mức cao lịch sử.

Giá bạch kim vẫn cần một sự bứt phá mạnh mẽ vượt qua ngưỡng kháng cự lịch sử ở mức 2.300. Nguồn: xStation

Tâm lý lạc quan trên thị trường kim loại quý vẫn rất mạnh. Vàng tăng 2,6% lên 4.445 USD/ounce, trong khi bạc tăng vọt 6,15% lên 77,06 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn nhiều khả năng sẽ còn duy trì chừng nào Nhà Trắng tiếp tục lập trường cứng rắn đối với Venezuela. Sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro, Donald Trump đã đưa ra hàng loạt lời đe dọa nhắm vào các đại diện còn lại của chính quyền ở Caracas, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng hơn nếu Venezuela không tuân theo các yêu cầu của Mỹ. Những tuyên bố này đang duy trì lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ bất ổn khu vực leo thang, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý trong ngắn hạn cho đến khi chạm các đỉnh cuối năm.

Tuy nhiên, Quyền Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khi nhấn mạnh thiện chí hợp tác với Hoa Kỳ. Nếu không có leo thang thêm, thị trường kim loại quý có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố cơ bản mang tính tiêu cực như tình trạng quá mua, việc các ngân hàng trung ương giảm mua vàng và dự báo thâm hụt platinum sẽ chấm dứt vào năm 2026. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro tiếp tục cải thiện trên Phố Wall cũng có thể dần kéo dòng vốn rời khỏi kim loại quý.

Gần đây, vàng đã dừng nhịp điều chỉnh quanh mức Fibonacci 38,2% của đợt tăng bắt đầu từ tháng 11, đồng thời bật lên từ đường biên dưới của kênh tăng giá. Nếu giá quay trở lại trên đường EMA10 (màu vàng), điều này có thể mở đường cho một nhịp tăng hướng tới đỉnh gần nhất tại 4.540 USD. Ngược lại, nếu không có leo thang quân sự giữa Venezuela và Mỹ, áp lực giảm giá có thể quay trở lại, kéo vàng về vùng 4.300 - 4.320 USD. Nguồn: xStation5