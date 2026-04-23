💶PMI châu Âu lao dốc khi xung đột Iran làm suy yếu hoạt động kinh tế

Đức (PMI Tổng hợp): Chỉ số giảm mạnh xuống 48,3 từ 51,9, đánh dấu sự thu hẹp bất ngờ của hoạt động khu vực tư nhân lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2025.

Đức (PMI Dịch vụ): Chỉ số lao dốc xuống 46,9 — mức thấp nhất kể từ năm 2022, do bất ổn gia tăng liên quan đến xung đột với Iran.

Pháp (PMI Tổng hợp): Hoạt động giảm xuống 47,6 (từ 48,8), mức thấp nhất trong 14 tháng và là tháng thứ tư liên tiếp dưới ngưỡng mở rộng 50,0.

Pháp (PMI Dịch vụ): Khu vực dịch vụ giảm xuống 46,5 khi xung đột khiến người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu.

Bất ngờ từ sản xuất: Dù dịch vụ suy yếu, lĩnh vực sản xuất ở cả hai quốc gia vẫn duy trì tăng trưởng, với Pháp đạt mức cao gần 4 năm là 52,8. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo đây có thể chỉ là yếu tố tạm thời, do khách hàng mua trước để phòng ngừa thiếu hụt và tăng giá.

Xung đột Trung Đông làm chững lại đà phục hồi của Eurozone

Dữ liệu PMI mới nhất cho thấy quá trình phục hồi kinh tế của Eurozone đã bị chặn lại bởi chiến sự tại Trung Đông. Xung đột với Iran đang trở thành yếu tố gây bất ổn chính, ảnh hưởng mạnh nhất đến khu vực dịch vụ do sự kết hợp giữa bất định gia tăng và chi phí năng lượng, vận tải tăng cao.

Tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - khu vực dịch vụ ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm. Dù sản xuất vẫn giữ được sự ổn định trong ngắn hạn, các chuyên gia từ S&P Global cảnh báo rằng tâm lý doanh nghiệp xấu đi và áp lực chi phí tăng nhanh (mạnh nhất trong 3 năm) có thể sớm lan sang thị trường lao động. Chính phủ Berlin đã triển khai gói hỗ trợ 1,6 tỷ euro để giảm áp lực giá nhiên liệu, nhưng tâm lý chung vẫn khá bi quan.

Tình hình tại Pháp cũng tương tự, khi sự suy yếu của khu vực dịch vụ kéo hoạt động kinh tế xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Doanh nghiệp đang đối mặt với mức độ bất định cao nhất kể từ năm 2022, trong khi lạm phát đã quay lại mức 2% sau giai đoạn thấp hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Đối với European Central Bank, dữ liệu này tạo ra một bài toán khó. Trong khi tăng trưởng suy yếu, chi phí đầu vào lại tăng mạnh, khiến việc điều hành chính sách trở nên phức tạp hơn. Dù nhiều khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, áp lực giá kéo dài có thể buộc ngân hàng phải cân nhắc tăng lãi suất trong tương lai.

EURUSD tiếp tục giảm

Sau các dữ liệu yếu từ châu Âu và rủi ro địa chính trị kéo dài, EURUSD tiếp tục xu hướng giảm, đồng thời chịu thêm áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Cặp tiền hiện đang kiểm tra vùng 1.1700 - đánh dấu đợt giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng tăng, phản ánh việc thị trường tập trung vào rủi ro Trung Đông và xu hướng tìm đến USD như tài sản trú ẩn.

Mức hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh vùng thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm lớn từ đầu năm. Nếu giá năng lượng tiếp tục ở mức cao và xung đột kéo dài, USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì vị thế vượt trội.