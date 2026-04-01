PMI khu vực Eurozone tốt hơn kỳ vọng 📈 EURUSD tăng giá

PMI sản xuất – Châu Âu | Tháng 3/2026

Eurozone: 51.6 (dự báo: 51.4; trước đó: 51.4)

Đức: 52.2 (dự báo: 51.7; trước đó: 51.7)

Ý: 51.3 (dự báo: 50.9; trước đó: 50.6)

Pháp: 50.0 (dự báo: 50.2; trước đó: 50.2)

Thụy Sĩ: 53.3 (dự báo: 47.0; trước đó: 47.4)

Tây Ban Nha: 48.7 (dự báo: 50.4; trước đó: 50.0)

Thụy Điển: 56.3 (trước đó: 56.1)

Ba Lan: 48.7 (dự báo: 47.2; trước đó: 47.1)

Dữ liệu PMI sản xuất tháng 3 tại châu Âu nhìn chung mang màu sắc “tích cực hơn kỳ vọng”, dù bức tranh tổng thể vẫn còn khá phân hóa. Khu vực Eurozone ghi nhận mức 51.6, cao hơn cả dự báo và tháng trước, cho thấy ngành sản xuất vẫn duy trì đà mở rộng.

Điểm bất ngờ lớn nhất đến từ Thụy Sĩ với mức 53.3 so với dự báo chỉ 47.0, là một trong những mức chênh lệch tích cực mạnh nhất từng ghi nhận. Trong khi đó, Đức tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu công nghiệp” của châu Âu khi đạt 52.2, vượt xa kỳ vọng và cho thấy sự phục hồi dần sau giai đoạn suy yếu kéo dài.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha gây thất vọng khi rơi xuống dưới ngưỡng 50 (48.7 so với kỳ vọng 50.4), cho thấy hoạt động sản xuất đang thu hẹp trở lại sau một tháng tăng trưởng. Ba Lan cải thiện nhẹ lên 48.7 nhưng vẫn nằm trong vùng suy giảm, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp dưới 50.

Nhìn chung, dữ liệu này mang tín hiệu tích cực vừa phải đối với đồng euro, tuy nhiên sự phân hóa rõ rệt giữa các nền kinh tế lõi và khu vực ngoại vi có thể khiến ECB gặp khó khăn hơn trong việc đánh giá bức tranh kinh tế chung của Eurozone.

Source: xStation