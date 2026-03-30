Powell phát biểu: Thị trường tập trung vào hướng đi của Fed

Hôm nay, Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đang có bài phát biểu thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư và giới phân tích trên toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng - đặc biệt liên quan đến Iran và xung đột rộng hơn tại Trung Đông - thị trường tài chính trở nên nhạy cảm với bất kỳ tín hiệu nào về chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với áp lực lạm phát do gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động giá năng lượng. Trong môi trường như vậy, những phát biểu của Powell đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng kỳ vọng về hành động tiếp theo của Fed và triển vọng lạm phát.

Các điểm chính từ phát biểu của Powell về lạm phát và kinh tế:

Powell nhận thức rõ bối cảnh lạm phát tổng thể: “Chúng tôi nhận thức rõ bối cảnh lạm phát rộng hơn.” Kỳ vọng lạm phát vẫn được neo giữ tốt: “Kỳ vọng lạm phát dường như vẫn ổn định.” Fed hiểu rằng sẽ chưa đạt mục tiêu lạm phát trong một thời gian: “Fed nhận thức rằng sẽ bỏ lỡ mục tiêu lạm phát trong một khoảng thời gian.” Lợi suất trái phiếu Kho bạc đang giảm, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát: “Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 5 năm giảm 10 điểm cơ bản trong ngày, xuống còn 3,97%.” Các công cụ của Fed có tác động hạn chế đối với các cú sốc nguồn cung: “Các công cụ của Fed không có ảnh hưởng đáng kể đến các cú sốc nguồn cung.” Chính sách hiện tại đủ linh hoạt để theo dõi tác động của xung đột Trung Đông lên giá năng lượng: “Chúng tôi cho rằng chính sách hiện đang ở vị thế phù hợp để theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông.” Thuế quan được xem là yếu tố tác động một lần đến lạm phát: “Thuế quan chỉ có tác động một lần đến lạm phát.” “Chúng tôi cho rằng thuế quan chỉ gây ra sự tăng giá một lần.” Fed kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu lạm phát 2%: “FOMC sẽ đạt được mục tiêu lạm phát 2%.” Fed tin rằng nền kinh tế đã đạt “hạ cánh mềm” vào năm 2024: “Chúng tôi đã đạt được một kịch bản hạ cánh mềm trong năm 2024.” Không có dấu hiệu cho thấy các chương trình mua trái phiếu trước đây của Fed gây ra lạm phát: “Không có bằng chứng cho thấy việc mua trái phiếu trước đây của Fed gây ra lạm phát.”

